Her şey o ihbarla başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) yolsuzluk çarkının işleyişi hakkındaki ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor.
Ekrem İmamoğlu ve yönettiği örgütün yolsuzluklarıyla ilgili ilk soruşturma 2021 yılında başlatıldı. Soruşturmanın başlatılmasına öncü olan ise reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren Sedat Kapıdağ adlı bir vatandaşın savcılığa sunduğu ihbar niteliğindeki şikayet oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ihbar üzerine 2021 senesinde İçişleri Bakanlığı’na yazı yazarak belediye görevlileri hakkında soruşturma izni talebinde bulundu. İçişleri Bakanlığı, 245 sayfa bir tevdi raporu hazırlayarak 16 Ağustos 2024 tarihinde Başsavcılığa gönderdi. İlgili suçların yolsuzlukla mücadele kanunu 17’inci maddesi kapsamında soruşturma iznine gerek olmadığını bildirdi. Bu raporun üzerine soruşturma derinleşti.
REKLAMLAR SÖKÜLDÜ
Sedat Kapıdağ, yetkilisi olduğu Universal Medya Reklam Hizmetleri şirketinin 2019 Ekim öncesine kadar izin verilen Beşiktaş’taki reklam alanının, İBB tarafından yönetmelik gerekçe gösterilerek kullanımına izin verilmedi. Şirkete ait reklam panoları zabıta tarafından sökülerek kaldırıldı. Kapıdağ’ın iddiasına göre söz konusu uygulama başka şirketlere yapılmadı. Diğer yandan Mecidiyeköy ve Gayrettepe arasında bulunan reklam alanlarının ilgililerine ecri misil alınması karşılığında kullandırıldığı ve İstanbul’un birçok yerinde aynı şekilde uygulama yapıldığı belirtildi.
GAYRİMEŞRU TALİMATLAR
İBB’ye bağlı Kültür AŞ ve Medya AŞ ile gayrimeşru işlemlerle anlaşan şirketlere kanunsuz, hukuksuz ve gayrimeşru talimatlar ile keyfi uygulamalar yapıldığı, hukuka ve İlan Reklam Yönetmeliğine göre izin alması mümkün olmayan arsa, inşaat ve binalardaki parapet reklam panolarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi ve talimatı ile başkan danışmanları Murat Ongun ile Ertan Yıldız, Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve Zabıtadan Aorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı’nın gayrimeşru talimatlarıyla yapıldığı iddia edildi. Ayrıca Kentsel Tasarım Müdürlüğü ve Zabıta Dairesi Başkanlığı!nın rüşvet veren şirketlerin reklam panolarına denetim görevini yerine getirmediği gibi izinsiz reklam uygulaması yapan firmalara da cezai müeyyide uygulamayarak kaçak kullanıma göz yumdukları ve büyük kamu zararları oluştuğu ifade edildi.
ŞAHSİ MENFAAT SAĞLADILAR
İddiaları araştıran başsavcılık, şu tespitlerde bulundu: “İBB’ye toplam 27 milyon 224 bin 509,73 TL ecri misil bedeli ödeyen 31 reklam şirketinin işgal ettikleri reklam alanlarından 113 milyon 43 bin 620,87 TL + KDV gelir elde ettikleri, dolayısıyla söz konusu şirketlere 85 milyon 819 bin 11,57 TL haksız menfaat sağlandığı, izinsiz reklam uygulaması yapan şirketlere ait 324 adet reklam ünitesi için 18 milyon 456 bin 336,00 TL, boğaz kenarındaki en az bin 500 adet aydınlatma direkleri reklam ünitesi için Medya Pano Reklamcılık şirketine 85 milyon 446 bin TL, Emlak yönetimi dairesi başkanlığı ve Kültür AŞ tarafından yapılan ihale şartname ve sözleşmelerine aykırı olarak fazladan reklam panosu kullanan alt kiracı 3. Mecra Reklam ve fiili işletmeci Kentvizyon Medya şirketlere 464 adet reklam ünitesi için 26 milyon 431 bin 296 TL, alt kiracı Vizyonkent AŞ ve fiili işletmeci Kentvizyon Medya AŞ şirketlerine 704 adet reklam ünitesi için 40 milyon 102 bin 656 TL, alt kiracı BVA Reklam AŞ şirketine 79 adet reklam ünitesi için 4 milyon 500 156 TL olmak üzere encümen kararıyla toplam 174 milyon 936 bin 444 TL para cezası uygulanması gerektiği, bu suretle 85 milyon 819 bin 111,57 + 174 milyon 936 bin 444 TL olmak üzere toplam 260 milyon 755 bin 555,00 TL+KDV kamu zararına sebep olunduğu ve adı geçen şirketlere haksız menfaat sağlandığı tespit edildi.”
NAYLON FATURALARLA ÇALIŞTI
Kültür A.Ş.’nin şahıslara muvazaalı sözleşmeler imzalatarak gelir elde ettikleri ve naylon fatura şirketleri havuzuyla ilave sözleşmeler yaparak akladıkları öne sürüldü. Öte yandan İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından izinsiz reklam panolarının en geç 15 gün içerisinde kaldırılması gerektiği halde her hangi bir işlem yapılmadığı da ifade edildi.