Her şey o ihbarla başladı

İBB’ye bağlı Kültür AŞ ve Medya AŞ ile gayrimeşru işlemlerle anlaşan şirketlere kanunsuz, hukuksuz ve gayrimeşru talimatlar ile keyfi uygulamalar yapıldığı, hukuka ve İlan Reklam Yönetmeliğine göre izin alması mümkün olmayan arsa, inşaat ve binalardaki parapet reklam panolarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi ve talimatı ile başkan danışmanları Murat Ongun ile Ertan Yıldız, Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve Zabıtadan Aorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı’nın gayrimeşru talimatlarıyla yapıldığı iddia edildi. Ayrıca Kentsel Tasarım Müdürlüğü ve Zabıta Dairesi Başkanlığı!nın rüşvet veren şirketlerin reklam panolarına denetim görevini yerine getirmediği gibi izinsiz reklam uygulaması yapan firmalara da cezai müeyyide uygulamayarak kaçak kullanıma göz yumdukları ve büyük kamu zararları oluştuğu ifade edildi.

İddiaları araştıran başsavcılık, şu tespitlerde bulundu: “İBB’ye toplam 27 milyon 224 bin 509,73 TL ecri misil bedeli ödeyen 31 reklam şirketinin işgal ettikleri reklam alanlarından 113 milyon 43 bin 620,87 TL + KDV gelir elde ettikleri, dolayısıyla söz konusu şirketlere 85 milyon 819 bin 11,57 TL haksız menfaat sağlandığı, izinsiz reklam uygulaması yapan şirketlere ait 324 adet reklam ünitesi için 18 milyon 456 bin 336,00 TL, boğaz kenarındaki en az bin 500 adet aydınlatma direkleri reklam ünitesi için Medya Pano Reklamcılık şirketine 85 milyon 446 bin TL, Emlak yönetimi dairesi başkanlığı ve Kültür AŞ tarafından yapılan ihale şartname ve sözleşmelerine aykırı olarak fazladan reklam panosu kullanan alt kiracı 3. Mecra Reklam ve fiili işletmeci Kentvizyon Medya şirketlere 464 adet reklam ünitesi için 26 milyon 431 bin 296 TL, alt kiracı Vizyonkent AŞ ve fiili işletmeci Kentvizyon Medya AŞ şirketlerine 704 adet reklam ünitesi için 40 milyon 102 bin 656 TL, alt kiracı BVA Reklam AŞ şirketine 79 adet reklam ünitesi için 4 milyon 500 156 TL olmak üzere encümen kararıyla toplam 174 milyon 936 bin 444 TL para cezası uygulanması gerektiği, bu suretle 85 milyon 819 bin 111,57 + 174 milyon 936 bin 444 TL olmak üzere toplam 260 milyon 755 bin 555,00 TL+KDV kamu zararına sebep olunduğu ve adı geçen şirketlere haksız menfaat sağlandığı tespit edildi.”