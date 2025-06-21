Her türlü olumsuzluğa hazırlıklıyız

Konuşmasında terör örgütü PKK’nın aldığı fesih kararına da değinen Bakan Güler, "PKK ile farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları silahlarını bırakmalı, süreci sabote edebilecek sözlü ve eylemsel her türlü provokasyondan uzak durulmalıdır. Bu süreçte TSK olarak meydana gelebilecek her türlü gelişme karşısında ülkemizin hak ve menfaatlerini en üst seviyede sağlamaya devam edeceğimizden de hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.