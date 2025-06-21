Her türlü olumsuzluğa hazırlıklıyız

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “İsrail'in Gazze'den başlayıp Lübnan’a yaydığı, şimdi de İran'a yönelik gerçekleştirdiği hukuksuz saldırılar, bölgemizi daha büyük bir kaosa sürükleme riskini beraberinde getirmektedir. Her türlü olumsuzluğa ve senaryoya karşı hazırlıklıyız” dedi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, bölgede İsrail’in tırmandırdığı her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olunduğunu söyledi. Bakan Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile gittiği Malatya’da, 2’nci Ordu Komutanlığı’nı ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştiren Bakan Güler, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.
BÖLGEDE UYANIK OLMALIYIZ
Güler, birlik komutanlarına hitaben yaptığı konuşmada, bölgede ve dünyada her geçen gün risk ve tehditlerin arttığı hassas bir süreçten geçildiğini belirtti. Böylesine kritik bir ortamda, bu çok yönlü tehdit ve tehlikelere karşı daima güçlü ve uyanık bulunmak zorunda olduklarını vurgulayan Güler, “Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin bekası, asil milletimizin güvenliği ve huzuru için Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı, en yoğun ve en etkin faaliyetlerini icra ediyoruz” ifadelerini kullandı.
İSRAİL KAOSA SÜRÜKLÜYOR
İçinde bulunulan coğrafyanın tarih boyunca olduğu gibi bugün de stratejik önemini koruduğunu ve kritik gelişmelerin merkezinde yer aldığını dile getiren Güler, “İsrail’in Gazze'den başlayıp Lübnan'a yaydığı, şimdi de komşumuz İran'a yönelik gerçekleştirdiği hukuksuz saldırılar, bölgemizi daha büyük bir kaosa sürükleme riskini beraberinde getirmektedir. Milli Savunma Bakanlığı olarak söz konusu kaotik gelişmeler karşısında daima teyakkuzda hareket ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Her türlü olumsuzluğa ve senaryoya karşı hazırlıklıyız ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Asil milletimize karşı sorumluluklarımızı biliyoruz” şeklinde konuştu.
Fesih kararı hayata geçirilmeli
- Konuşmasında terör örgütü PKK’nın aldığı fesih kararına da değinen Bakan Güler, "PKK ile farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları silahlarını bırakmalı, süreci sabote edebilecek sözlü ve eylemsel her türlü provokasyondan uzak durulmalıdır. Bu süreçte TSK olarak meydana gelebilecek her türlü gelişme karşısında ülkemizin hak ve menfaatlerini en üst seviyede sağlamaya devam edeceğimizden de hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.