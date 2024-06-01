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Her uçak yolcusuna arama

Ulaştırma alanında bazı düzenlemeler içeren 30 maddelik kanun teklifi, AK Parti Grubu tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Uğur Duyan
04:00 - 1/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 03:00 - 1/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifle toplumun yaşayış kalitesinin yükseltilmesini ve ülke kalkınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Teklife göre, havalimanı girişlerinde cihazların yetersiz kalması durumunda yolcular elle aranacak. Kabul etmeyen uçağa binemeyecek.

PARA CEZALARI ARTIRILIYOR

Teklifte, yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle: Uçuş sırasında tehlikeli ve zorunlu durumlar dışında insan hayatını riske atacak eylemlerin cezası artıyor. Bu çerçevede, uçakta izinsiz yayın, telefon kullanmak, keyfi paraşütle atlamak gibi eylemlerin üst ceza limiti 500 bin liraya kadar çıkarılacak.

REDDEDEN UÇAĞA ALINMAYACAK

Havalimanı girişinde yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek.



#TBMM
#Güvenlik
#AK Parti
#Arama
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