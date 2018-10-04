İstanbul-Bahçelievler’de görev yaptığı özel hastanede, tedavisini üstlendiği hastası Serhat Tunçdemir tarafından öldürülen Psikiyatri Uzmanı Doktor Fikret Hacıosman herkesi ağlattı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Hacıosman’ın cenazesi, Bahçelievler’deki Mehmet Ülker Camii’ne getirildi. Burada doktorun eşi Mutlu Esentürk Hacıosman ile kızı Beril Zeynep Hacıosman taziyeleri kabul etti. Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ailenin acısını paylaştı. Cenaze törenine katılan çok sayıda sağlık çalışanı gözyaşlarını tutamadı. Hacıosman’ın cenazesi, ikindiyi müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Kanarya Mezarlığı’na defnedildi.

Mutlu Esentürk Hacıosman, eşinin tabutunun başından uzun süre ayrılamadı.

SALDIRIYA KINAMA

Bu arada, yurt genelinde çok sayıda tabip odası, meslektaşları Fikret Hacıosman’a yönelik silahlı saldırıyı kınadı. Yapılan ortak açıklamalarda, sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddetin artık son bulması istendi.

Katili cezaevinde

Psikiyatri uzmanı doktor Fikret Hacıosman’ın katil zanlısı tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Serhat Tunçdemir’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı, “Doktoruma, zenginlerin yaşamından etkilendiğimi, onların hallerini gördüğümde kin beslemeye başladığımı anlatıp yardım istedim. O da bana, ‘şazdığım ilaçları tam ve zamanında içersen kurtulursun’ dedi. Buna sinirlenip ateş ettim” dedi. Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Serhat T’nin ‘’tasarlayarak kasten öldürme’’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.