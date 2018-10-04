Gündem Herkesi ağlattı
İSTANBUL

Herkesi ağlattı

Çalıştığı özel hastanede tedavi ettiği hastasının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Psikiyatri Uzmanı Doktor Fikret Hacıosman, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Saldırı yurt genelinde lanetlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenaze törenine doktor önlükleriyle katılan çok sayıda sağlık çalışanı gözyaşlarına hakim olamadı.
Cenaze törenine doktor önlükleriyle katılan çok sayıda sağlık çalışanı gözyaşlarına hakim olamadı.

İstanbul-Bahçelievler’de görev yaptığı özel hastanede, tedavisini üstlendiği hastası Serhat Tunçdemir tarafından öldürülen Psikiyatri Uzmanı Doktor Fikret Hacıosman herkesi ağlattı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Hacıosman’ın cenazesi, Bahçelievler’deki Mehmet Ülker Camii’ne getirildi. Burada doktorun eşi Mutlu Esentürk Hacıosman ile kızı Beril Zeynep Hacıosman taziyeleri kabul etti. Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ailenin acısını paylaştı. Cenaze törenine katılan çok sayıda sağlık çalışanı gözyaşlarını tutamadı. Hacıosman’ın cenazesi, ikindiyi müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Kanarya Mezarlığı’na defnedildi.

Mutlu Esentürk Hacıosman, eşinin tabutunun başından uzun süre ayrılamadı.

SALDIRIYA KINAMA

Bu arada, yurt genelinde çok sayıda tabip odası, meslektaşları Fikret Hacıosman’a yönelik silahlı saldırıyı kınadı. Yapılan ortak açıklamalarda, sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddetin artık son bulması istendi.

Katili cezaevinde

Psikiyatri uzmanı doktor Fikret Hacıosman’ın katil zanlısı tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Serhat Tunçdemir’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı, “Doktoruma, zenginlerin yaşamından etkilendiğimi, onların hallerini gördüğümde kin beslemeye başladığımı anlatıp yardım istedim. O da bana, ‘şazdığım ilaçları tam ve zamanında içersen kurtulursun’ dedi. Buna sinirlenip ateş ettim” dedi. Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Serhat T’nin ‘’tasarlayarak kasten öldürme’’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.

REKLAM
Belgele ve ihbar et

Belgele ve ihbar et

​Ticaret Bakanlığı ekipleriyle zabıta, tüm Türkiye'de denetim seferberliği başlattı.
Bizi dışlayanlarşimdi bize yaklaşıyor

Bizi dışlayanlarşimdi bize yaklaşıyor

Türkiye'yi dışlamaya çalışanlar, bugün bizimle birlikte olmanın gayreti içinde.
Rusya'dangüç gösterisi

Rusya'dangüç gösterisi

​S-300 sistemlerini Suriye'ye teslim etti.
Açık açıktehdit etti

Açık açıktehdit etti

​Suudi Kralına: Biz olmasak orada 2 hafta bile duramazsın.
PKK ekiyorABD koruyor

PKK ekiyorABD koruyor

Uyuşturucu tarlalarında ​ABD zırhlıları devriye atıyor.
Enflasyon%24,5

Enflasyon%24,5

Fiyat artışları ve zamlar, enflasyon canavarını uyandırdı.
Martkulisi hızlandı

Martkulisi hızlandı

Üyelik talepleri değerlendirilmeye başlandı.
Cimbom'açok yazık oldu

Cimbom'açok yazık oldu

​Porto'ya kaybeden Galatasaray Avrupa'da ilk yenilgisini aldı.

Ekmeğe zam yok!

Ekmeğe zam yok!

Taraftarı kızdıran görüntü

Taraftarı kızdıran görüntü

Maç biter bitmez Porto formasıyla poz verdi.
90 dakika ıslıklandı

90 dakika ıslıklandı

​Portekizli taraftarların hedefinde bir tek o vardı.
İsyan ettiren gol

İsyan ettiren gol

​Marega'nın attığı golde tepki çeken detay.
Yazık oldu

Yazık oldu

​Sayısız fırsatı harcayan G.Saray 1-0 mağlup oldu.
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de etkili olacağını açıkladı.
En zengin seçildi

En zengin seçildi

Forbes, 'En Zengin 400 Amerikalı' listesini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.