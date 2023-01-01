Hesaplaşma kampı

CHP lideri, milletvekillerinin nabzının tutulması için en iyi tarihin kongrelerinin bitimi olduğuna karar verdi. 15 Ekim’de tamamlanacak il kongrelerinin ardından yapılması kararlaştırılan kamp için 20-22 Ekim ile 27-29 Ekim tarihleri gündemde. CHP tarihinde ilk kez Meclis açıldıktan sonra kamp yapılmış olacak.

Kamp öncesi CHP Genel Merkezi, il kongreleri seçilen 1200 il delegesi içindeki yönetim destekçilerinin sayısını belirlemek için yoklama çalışması yapacak. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra girilecek kampta milletvekillerinin eğilimleri ve beklentileri son kez değerlendirilecek. Genel merkezin illerde de hakim olduğunun altı çizilerek, Kılıçdaroğlu’na destek istenecek.