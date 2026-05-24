Heyelan tehlikesi altındaki evler boşaltıldı

"Son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle toprak suya doydu ve Değirmenyanı Mahallemizde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 11 evimiz, ahırlar ve grup yolumuz risk altında kaldı. AFAD İl Müdürlüğümüz ve jandarma ekiplerimizle birlikte güvenlik amacıyla 11 hanemizi tahliye ettik. Yolumuzu açtık ancak şu an trafiğe kapalı durumda. Milletvekilimiz Ali Temür de bölgede incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanımıza durum iletildi. Giresun Valiliğimiz, Bulancak Kaymakamlığımız ve tüm kurumlarımız süreci yakından takip ediyor. İnşallah kısa sürede gerekli çalışmaları tamamlayacağız"