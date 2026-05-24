Heyelan tehlikesi altındaki evler boşaltıldı

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesinde meydana gelen heyelan nedeniyle risk altında bulunan 11 ev tedbir amaçlı tahliye edilirken, mahalle yolu ise ulaşıma kapatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kovanlık beldesi Değirmenyanı Mahallesi’nde son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Bölgede toprak kaymasının yaşanmasının ardından AFAD, jandarma ve belediye ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.
Heyelan tehdidi altında bulunan 11 hanede yaşayan yaklaşık 50 kişi güvenlik amacıyla evlerinden tahliye edilerek yakınlarının yanına yerleştirildi. Risk taşıyan mahalle yolu ise tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.
Bölgede heyelan riskine karşı inceleme ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.