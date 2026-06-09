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Giresun'da heyelan nedeniyle 21 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

Giresun'da heyelan nedeniyle 21 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

16:389/06/2026, Salı
AA
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AFAD ekipleri heyelan meydana gelen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
AFAD ekipleri heyelan meydana gelen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle 21 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

AFAD ekipleri, 18-29 Mayıs tarihleri arasında ilçede etkili olan yağışların ardından heyelan meydana gelen bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.

Hasar tespit çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Ardahan köyünde 11, Bayındır köyünde 5, Aydındere beldesinde 3 ve Tandır köyünde 2 olmak üzere 21 evin tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.

Ekiplerce, heyelanlar nedeniyle 2 Haziran'da Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesinde de 17 evin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verilmişti.


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