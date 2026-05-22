Hatay'ı sel vurdu: Üç ölü

Türkiye’nin birçok bölgesinde günlerdir etkisini sürdüren sağanak Türkiye’nin birçok kentinde hayatı olumsuz etkilerken özellikle Tokat ve Hatay’da alarm seviyesini yükseltti. Taşkın, sel ve heyelan riskine karşı binlerce kişi tahliye edilirken, tarım arazileri sular altında kaldı, yollar çöktü, eğitime ara verildi. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda yüzlerce ekip sahada görev yaparken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TOKAT’TA 4 BİN HANE BOŞALTILDI

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Tokat’ta taşkın riskine karşı 4 binin üzerinde hanenin boşaltıldığını, yaklaşık 15 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Özellikle Turhal ilçesi ile kent merkezine yakın bölgelerde tahkimat çalışmalarının yoğunlaştırıldığı bildirildi. Yetkililer, Almus Barajı’nın yüzde 100 doluluğa ulaşmasının ardından dolusavaktan kontrollü şekilde su bırakıldığını belirtirken, taşkın riskini artırabilecek noktalarda önleyici müdahalelerin sürdüğü kaydedildi. ÇEDAŞ Köprüsü ile yeni sanayi sitesindeki risk oluşturan köprülerin kontrollü şekilde yıkıldığı açıklandı.

MİSAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLDİLER

Tahliye edilen vatandaşların bir bölümü kamu misafirhanelerine yerleştirilirken, büyük çoğunluğunun yakınlarının yanında kaldığı bildirildi. AFAD, DSİ, belediyeler, jandarma ve diğer kurumların koordineli şekilde sahada çalıştığı belirtildi.

HATAY’DA 3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ KAYIP

Sağanağın en ağır etkilerinden biri de Hatay’da yaşandı. Kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yol çökmeleri ve heyelanlar meydana geldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, metrekareye 157,2 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Defne-Samandağ Çevre Yolu'nda meydana gelen çökmede bir otomobil dere yatağına sürüklendi, sürücü Nedim Habeşoğlu hayatını kaybetti. Samandağ'da Asi Nehri'nin taşması sonucu sel sularına kapılarak kaybolan Şahut Kimyonok'un (62) cansız bedenine ulaşıldı. Antakya’da ise sağanak nedeniyle çöken evde 15 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. Samandağ'da sele kapılan arkadaşlar Deniz Hoşgel (19) ve Musa Paşa (20) için arama çalışmaları başlatıldı. Olaylarda ayrıca 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bin 44 ihbar aldıklarını açıkladı. İlk belirlemelere göre Antakya, Defne, Kumlu ve Samandağ’da yaklaşık 25 bin dekar tarım arazisi zarar gördü, çok sayıda hayvan telef oldu. Samandağ’daki tüm okullarda, Antakya’daki 5 okulda eğitime ara verildi. Yetkililer, vatandaşları sel ve heyelan riskine karşı uyardı.

Köy yarım metre su altında

Tokat Erbaa’ta tahliye edilen Tepekışla Mahallesi’nin muhtarı Duran Şahin, Yeni Şafak’a konuştu: “Yağış devam ediyor ama su seviyesi düştü. Irmak yatağındaki su seviyesi gerilemiş durumda. Köy tamamen değil, kısmi olarak boşaltıldı. Risk altındaki 20 hane tahliye edildi. Sular altında kalan tarım arazileri var. Tepekışla’da yaklaşık 450-500 dönüm civarında bir tarım arazisi etkilendi. Vatandaşlar tedirgin. Evlerin bulunduğu bölgede su seviyesi yarım metreyi geçmedi.”

Yuvacık'tan deşarj yapılabilir

Kocaelİ Valiliği, kentte beklenen yağışlar nedeniyle Yuvacık Barajı’ndan ihtiyaç duyulması halinde kontrollü su deşarjı yapılacağını belirterek, e vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Açıklamada şu uyarılar yapıldıi: “Yuvacık Barajı mansabında bulunan dere yatağı güzergahları, kanallar ve göl rezervuar alanlarında herhangi bir olumsuz etki meydana gelmemesi, can ve mal kaybı riskinin ortaya çıkmaması için dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”



