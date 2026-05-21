Hatay'da sel felaketinde ağır bilanço: Üç can kaybı, çöken yollar ve eğitime zorunlu ara

Hatay'da sele kapılan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşılması sonucu sağanakta hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda çökme meydana geldi. Bu sırada seyir halindeki Nedim Habeşoğlu idaresindeki 31 FH 207 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki dere yatağına düştü.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücüsü Habeşoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Habeşoğlu'nun cenazesi, Defne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstinat duvarı çöktü, 5 araç hasar gördü

Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde ise sağanak nedeniyle bir yolun istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle 5 araç hasar gördü. Mahalle sakinlerinden Hamza Çeker, gazetecilere, yolun daha önce de çöktüğünü söyledi.

Yolun çok kez yapıldığını ancak yine çöktüğünü belirten Çeker, "Sağanak şiddetliydi fakat biz bu kadarını tahmin etmiyorduk. Şu anda 5 aracımız sıkıntılı ve ciddi zararlarımız var." dedi. Öte yandan ilçede, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı, evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

Köprünün bir bölümü çöktü

Antakya-Samandağ çevre yolu üzerindeki Karaçay Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana geldi. Bölgede trafik tek yönlü sağlanıyor. Samandağ ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı araçlar Çevlik Sahili'ne sürüklendi.

Kayıp 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu

Valilikten yapılan açıklamada, dünden bu yana etkili olan sağanakta sele kapılan 2 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Kayıp kişilerden 62 yaşındaki Ş.K'nin Tekebaşı Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, kayıp olan diğer kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Vali Mustafa Masatlı'dan açıklama

Vali Mustafa Masatlı, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, dün 11.00'de başlayan yağışın 17.00 itibarıyla şiddetini arttırdığını söyledi.

Yağış öncesinde "sarı kod" alarmıyla Valilik koordinasyonuyla ilgili kurumların toplandığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"İlimize meteorolojiden almış olduğumuz verilerin çok üzerinde bir yağış düşmüştür. İlimize düşen yağış miktarı metrekareye 157,2 kilogramdır. Bu da aşırı yağışların olduğunu göstermektedir. Bu zamana kadar 1044 ihbar almış durumdayız, ilgili afet gruplarımız ihbarlara şu an itibarıyla 374 ekip, 498 araç ve 1200 personelle müdahale etmektedir. Yağışların bugün kuvvetini azaltarak aralıklı ve zaman zaman da sağanak şeklinde devam edeceğini öngörüyoruz. İlgili ekiplerimiz herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması bakımından dün 17.00 itibarıyla sahadadır. Şu an bizler de sahadan döndük ve hasar, zarar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Masatlı, 12 kişinin yaralandığı sağanakta hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Sağanak nedeniyle Samandağ, Defne, Antakya, Kumlu ve Altınöz ilçelerinde de tarımsal hasarların söz konusu olduğunu kaydeden Masatlı, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün yapmış olduğu tespitler sonucu 29 bin dekar sahada hasar vardır. Diğer yandan 100 bin fidanda hasar oluşmuştur. Yaklaşık 10 bin 500 kanatlı hayvanımız, 80 büyükbaş ve diğer taraftan da 43 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Bunun yanında 200 arılık kovan da maalesef bu yağışlardan dolayı telef olmuştur."

Vali Masatlı, ekiplerin şu an itibarıyla tarım arazilerinin tamamında çalışmalara devam ettiğini belirtti.

25 bin dekar alanda tarım ürünü zarar gördü

Şu an itibarıyla ekiplerin sahada olduğunun ve özellikle riskli alanlarla ilgili her türlü tedbiri aldıklarının altını çizen Masatlı, şunları dile getirdi:

"İlimiz genelinde 4 ilçemizde Antakya, Defne, Kumlu ve Samandağ'da yaklaşık 25 bin dekar alanda tarım ürününün de zarar gördüğünü şu an itibarıyla tespit ettik. Diğer taraftan 10 bin 500 kanatlı hayvanın, 80 büyükbaş ve 40 küçükbaş hayvanın telef olduğunu ekiplerimiz tespit etti."

Samandağ'da tüm okullarda, Antakya'da 5 okulda eğitime ara verildi