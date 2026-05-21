Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şehirde etkili olan yağışlar nedeniyle Samandağ ilçesinde 22 Mayıs'ta eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.

Şehirde dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti. Samandağ ilçesinde sele kapılarak kaybolan ve arkadaş oldukları öğrenilen Deniz Hoşgel (19) ve Musa Paşa (20) için arama çalışmaları başlatılmıştı. Sağanak nedeniyle bugün Samandağ'da tüm okullarda, Antakya'da ise 5 okulda eğitime ara verilmişti.