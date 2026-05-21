Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

23:18 21/05/2026, Perşembe
G: 21/05/2026, Perşembe
AA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak yağışı sonrası Valilik eğitime ara verildiğini duyurdu. Şehirde etkili olan yağış nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin sele kapılarak kaybolduğu sağanak nedeniyle Samandağ ilçesinde eğitime yarın ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şehirde etkili olan yağışlar nedeniyle Samandağ ilçesinde 22 Mayıs'ta eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.

3 kişi hayatını kaybetti

Şehirde dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti. Samandağ ilçesinde sele kapılarak kaybolan ve arkadaş oldukları öğrenilen Deniz Hoşgel (19) ve Musa Paşa (20) için arama çalışmaları başlatılmıştı. Sağanak nedeniyle bugün Samandağ'da tüm okullarda, Antakya'da ise 5 okulda eğitime ara verilmişti.



