Hiçbir şey yapma şov yap

CHP’nin proje ve hizmete alerjisi İstanbul’un geleceği için kritik bir projeyi ‘temel atmama töreni’ ile iptal eden Ekrem İmamoğlu’nda nüksetti. İmamoğlu iptal etse de Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilecek. Günümüzde İmamoğlu ile tekrarlanan CHP’nin tarihi projelere muhalefeti ve ülke-şehirlerin geleceğine ilişkin öngörüsüzlüğü geçmişte kara mizah örneklerle dolu. İşte örnekler:

Silahtarağa

UÇAK MI İNDİRECEKSİNİZ?

1957 seçimlerinden sonra İstanbul’da imar çalışmalarına ağırlık veren dönemin başbakanı Adnan Menderes, bugün İstanbul trafiğine nefes aldıran cadde ve bulvarlara yoğunlaştı. Barbaros Bulvarı, Büyükdere Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi ve Edirne Asfaltını açtı. CHP, Vatan Caddesi’nin genişliğine “Uçak mı indireceksiniz?” diye karşı çıktı. Menderes, söz konusu düzenlemeleri hayata geçirmemiş olsa bugün İstanbul trafiği daha da içinden çıkılmaz bir hal alacaktı.

OYNAT 00:00 Ekrem İmamoğlu Fransa'da Türkiyeyi şikayet edip, HDP'yi savundu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada görevden alınan HDP'li belediye başkanlarını savundu, İmamoğlu Türkiye'yi ise Avrupa'ya şikayet etti. BiP'te paylaş

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KARŞI ÇIKTI, AÇILIŞINI YAPTI

CHP, Boğaziçi köprüsüne de, “Hiç gereği yokken İstanbul’a asma köprü yapıyorlar” diyerek karşı çıkmıştı.

Merhum Menderes İstanbul Boğazı’na ilk köprüyü yapmak için çalışmaya başladığında, zamanın CHP lideri İsmet İnönü ‘yıkılır’ diyerek karşı çıktı. CHP liderliğini devralan Bülent Ecevit de İnönü’nün izinden gitti. Değişik mitinglerde, “Hiç gereği yokken İstanbul’a asma köprü yapıyorlar. Bu köprüden mutlu azınlık, zenginler geçecektir” dedi. Ancak 30 Ekim 1973’te hizmete açılan köprü Ecevit’in başbakanlığı dönemine rastladı. Ecevit, köprüden ilk geçen kişi oldu ve köprüyü “büyük eser” diye övdü. Kendi kendini kısa sürede amorti eden ilk köprünün hizmete alınmasıyla birlikte Anadolu ile Avrupa arasında denize mahkum olan yük ve yolcu taşımacılığı çeşitlenerek kolaylaşmış oldu.

KURBAĞALARA GÖL YAPILIYOR

Türkiye’nin en büyük dünyanın sayılı barajlarından olan Keban’ın temeli dönemin başbakanı Süleyman Demirel tarafından atılırken CHP lideri Ecevit için “kurbağalara göl yapıyorsunuz” demişti. Enerji açısından Türkiye’nin ilk dev yatırımlarından olan Keban Barajı, Türk mühendisliğinin ortaya koyduğu ilk dev baraj olma özelliğini taşıyor ve bölge tarımının su ihtiyacını karşılamasının yanı sıra enerji üretiminde ekonomiye büyük katma değer sağlıyor.

GÜNDEM CHP’de akraba atamaları devam

Uçak inmez dedi yolcu rekoru kırdı

CHP’nin karşı çıktığı bir diğer proje olan Sabiha Gökçen Havalimanı, 2019 yılında yolcu rekoru kırdı. Yolcu kapasitesi 40 milyon olan havalimanı yeni pistle birlikte kapasitesini 60 milyona çıkaracak.

2001 yılında açılışı yapılan Sabiha Gökçen Havalimanı için o dönem CHP Grup Başkan Vekili olan Kemal Kılıçdaroğlu, “Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal oldu? Peki uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka bir ülke gördünüz mü siz? Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Tuz Gölü’ne alabalık tesisi yapmaya benzer” ifadeleri ile karşı çıkmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun “uçak iniyor mu” diye sorduğu havalimanı sadece geçen kurban bayramı arife gününde ağırladığı 119 bin 73 yolcu ile 2019 yılının günlük yolcu rekorunu kırdı.

GÜNDEM İsraf diz boyu

İmamoğlu iptal etti bakanlık yapacak

CHP’li İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Tüm dünya ileri biyolojik arıtma tesisine geçerken bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız, ‘Bu bir israf projesidir, bu projenin yapılmasının hiçbir gereği yoktur’ gibi çok talihsiz bir açıklama yaptı. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizi, şehirlerimizi, 16 milyon İstanbulluyu, 82 milyon vatandaşımızı ilgilendiren, yaşam kalitesini yükselten projeleri yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadeleri ile arıtma tesisinin bakanlık tarafından yapılacağını duyurdu.

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GÜNDEM HDP’yi teselli etti