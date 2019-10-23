Gündem Hilal Kart esnafa açılacak
ANKARA

Hilal Kart esnafa açılacak

Gölbaşı Sosyal Market, Hilal kart sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Belediye Başkanı Şimşek, “Vatandaşlarımız Hilal Kart ile sadece ‘Sosyal Market’ten değil, tüm market, eczane gibi esnaflardan da alışveriş yapabilecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan Şimşek
Ramazan Şimşek

Ankara Gölbaşı Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin, tüm ev ihtiyaçlarını huzurlu ve rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için faaliyete geçirdiği ‘Sosyal Market’ ve ‘Hilal Kart’tan binlerce ihtiyaç sahibi faydalanıyor. Yüzlerce ürünün yer aldığı ‘Sosyal Market’, gıdadan temizlik maddelerine, kırtasiyeden giyim ürünlerine kadar birçok ihtiyacı karşılayacak ürün çeşitlerinden oluşuyor. Ayrıca ikinci el kıyafetlerin hazırlandığı atölye de ‘Sosyal Market’in içerisinde yer alıyor. Belediye imkanlarıyla ve yardımseverlerden tedarik edilen ürünler ise ‘Sosyal Market’in raflarını süslüyor.

Fotoğraf: Arşiv

YARDIM GERÇEK İHTİYAÇ SAHİBİNE GİDİYOR

Hilal Kart ve Sosyal Market’in sosyal belediyeciliğin önemli örneği olduğuna değinen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine aktarıyor, onların da bu yardımı Sosyal Market’te dilediği şekilde kullanabilmesini sağlıyoruz” dedi.

Şehit-gazi yakınları ile dul, yetim ve öksüzler öncelikli olmak üzere belediye tarafından tespit edilen ihtiyaç sahipleri, ‘Hilal Kart’larına yüklenen tutarla ‘Sosyal Market’ten temel ev ihtiyaçlarını alma imkanına kavuştuğunu kaydeden Başkan Şimşek, “Gerekli hazırlıkları tamamladığımızda vatandaşların bu kartla sadece ‘Sosyal Market’ten değil, arzu ettiği tüm manav, eczane, mağaza, fırın gibi esnaflardan da alışveriş yapabilmesini sağlayacağız” diye konuştu.

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