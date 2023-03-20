Hilal önce Büyük Okyanus'ta görülecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, Ramazan’ın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre bu yıl ilk olarak Büyük Okyanus’tan görülmeye başlanacağını söyledi. Ramazan hilalinin Türkiye ve Suudi Arabistan’dan da görülebileceğini aktaran İşlek, “Hava bulutlu ve yağmurlu olursa hilali görme sıkıntısı olur ancak havanın açık olduğu yerlerde Ramazan hilali mutlaka görülecek. Bu ay sorunsuz bir ay. Bütün ülkeler birlik ve beraberlik içinde Ramazan ayına başlayacaktır diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu. İşlek, 21 Nisan’da görülmesi beklenen Şevval (Ramazan Bayramı) hilalinin, Avrupa ve Afrika’dan itibaren görülmeye başlanacağını dile getirerek, “Bizim için önemli olan, dünyanın herhangi bir yerinden hilalin ilk defa gözükmesidir.” diye konuştu. Kameri ay başlarını, yurt içi ve yurt dışındaki hilal gözlem noktalarıyla belirlediklerini açıklayan İşlek, “Diyanet İşleri Başkanlığının yurt içi ve yurt dışında müftülük, ataşelik, müşavirlik ve din hizmetleri koordinatörleri vasıtasıyla hilal görülebilirlik hattının içinde kalan yerlerde hilal gözlemleri yaptırıyoruz. Bu sene yurt içinde 38, yurt dışında ise 41 şehirde bu gözlem çalışmaları yapılacak” dedi. İşlek, Diyanet tarafından tespit edilen vakitlerin yer aldığı 2023 takvimlerinin, Avustralya’dan Amerika’ya kadar dünyanın her tarafına gönderildiğini kaydetti.