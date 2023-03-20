|
Reklam
Reklam
Gündem

Hilal önce Büyük Okyanus'ta görülecek

Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, Ramazan'ın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre bu yıl ilk olarak Büyük Okyanus'tan görülmeye başlanacağını söyledi.

04:00 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, Ramazan’ın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre bu yıl ilk olarak Büyük Okyanus’tan görülmeye başlanacağını söyledi. Ramazan hilalinin Türkiye ve Suudi Arabistan’dan da görülebileceğini aktaran İşlek, “Hava bulutlu ve yağmurlu olursa hilali görme sıkıntısı olur ancak havanın açık olduğu yerlerde Ramazan hilali mutlaka görülecek. Bu ay sorunsuz bir ay. Bütün ülkeler birlik ve beraberlik içinde Ramazan ayına başlayacaktır diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu. İşlek, 21 Nisan’da görülmesi beklenen Şevval (Ramazan Bayramı) hilalinin, Avrupa ve Afrika’dan itibaren görülmeye başlanacağını dile getirerek, “Bizim için önemli olan, dünyanın herhangi bir yerinden hilalin ilk defa gözükmesidir.” diye konuştu. Kameri ay başlarını, yurt içi ve yurt dışındaki hilal gözlem noktalarıyla belirlediklerini açıklayan İşlek, “Diyanet İşleri Başkanlığının yurt içi ve yurt dışında müftülük, ataşelik, müşavirlik ve din hizmetleri koordinatörleri vasıtasıyla hilal görülebilirlik hattının içinde kalan yerlerde hilal gözlemleri yaptırıyoruz. Bu sene yurt içinde 38, yurt dışında ise 41 şehirde bu gözlem çalışmaları yapılacak” dedi. İşlek, Diyanet tarafından tespit edilen vakitlerin yer aldığı 2023 takvimlerinin, Avustralya’dan Amerika’ya kadar dünyanın her tarafına gönderildiğini kaydetti.



#Ramazan
#On bir ayın Sultanı
#Diyanet
#Büyük Okyanus
#Kameri ay
41 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.