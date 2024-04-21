Hısım akraba belediyeciliği

*CHP’li başkanlar ve yardımcıları, 31 Mart seçimlerinin hemen ardından hısım-akraba kadrolaşmasına hız verdi. Akraba ve hısımlar için en favori kadro ise belediye başkan yardımcılığı oldu. Bazı atamalar ise gelen tepkiler üzerine iptal edilmek zorunda kaldı.