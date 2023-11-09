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Hızlı dönüşümde yasal zemin tamam

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme, kentsel dönüşüm için hak sahiplerinin salt çoğunluğunun yeterli olması, riskli yapıların tahliyesi için güvenlik güçlerinin devreye girebilmesi gibi önemli detaylar içeriyor.

Uğur Duyan
04:00 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:51 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Kamuoyunda deprem yasası olarak da bilinen Kentsel Dönüşüm Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanunla, rezerv yapı alanı tanımında değişikliğe gidildi. Böylece yerleşim yerlerinde yer alan parseller de rezerv yapı alanı olarak belirlenebilecek ve kentsel dönüşüme alınarak, afet rehabilitasyon alanı olarak ilan edilecek.

METİNDEN ÇIKARTILDI

Kanunla, rezerv yapı alanı tanımında yer alan ‘yeni yerleşim alanı olarak’ ibaresi metinden çıkarılırdı. Düzenleme, açılan davalarda, herhangi bir taşınmazın rezerv yapı alanı olarak belirlenebilmesi için meskun alanlar dışında olması zorunluluğu kaldırıldı. Herhangi bir taşınmazın rezerv yapı alanı olarak belirlenebilmesi için meskun alanlar dışında olması gerektiği yönünde değerlendirme yapılarak hüküm kurulduğu, yerleşim yerlerinde yer alan parsellerin de rezerv yapı alanı olarak belirlenmesinin mümkün olmasının amaçlandığı belirtildi.

RİSKLİ YAPIDA TUTANAK İLANI

Riskli yapı tespitine ilişkin bilgileri ihtiva eden tutanak, riskli yapıya asılacak, maliklere e-Devlet Kapısı üzerinden bildirim yapılacak ve ilgili muhtarlıkta 15 gün süreyle ilan edilecek. Tespite ilişkin bilgileri ihtiva eden tutanağın muhtarlıkta yapılacak ilanın son günü hak sahiplerine tebliğ edilmiş sayılacak. Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince mülkiyetlerindeki taşınmazların rezerv yapı alanı olarak belirlenmesi talebinde bulunulabilmesi için; bu taşınmazların yapılaşmaya esas arsa metrekaresinin yüzde 30'unun mülkiyetinin devrine muvafakat edilmesi veya aynı miktarın değerinin dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmek üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na verilmesi gerekecek.




#TBMM
#Kentsel Dönüşüm
#Riskli yapı
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