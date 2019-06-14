Hizmetliyi beğenmedi

Tanal, “Beykoz Devlet Hastanesi’nde doktor, hemşire ve sağlık teknisyenleri dışlanarak, temizlik personellerine sandık kurullarında görev vermişler” ifadeleri ile temizlik görevlilerini aşağıladı.
Tanal, “Beykoz Devlet Hastanesi’nde doktor, hemşire ve sağlık teknisyenleri dışlanarak, temizlik personellerine sandık kurullarında görev vermişler” ifadeleri ile temizlik görevlilerini aşağıladı.
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