Hollywood filmleri ABD'nin işgallerini "meşrulaştırmayı" hedefliyor

"Aynı şekilde Müslümanlar da filmlerde farklı şekillerde tasvir ediliyor bunun oldukça eski bir geçmişi var. 1981 yapımı Steven Spielberg'in yönetmenliğini yaptığı 'Kutsal Hazine Avcıları' filminde Müslümanlar kurnaz olsa da 'yarım akıllı, cehaletin ve rehavetin' temsilcileri olarak anlatılıyor. 1986'da William Hale'in yönetmenliğini yaptığı 'Harem' filminde Araplar özelinde Müslümanlar 'şehvet düşkünü' olarak canlandırılıyor. 1991'de yayınlanan 'Kızım Olmadan Asla' filminde Müslümanların, cinsiyetçi ve kadın karşıtı olarak gösterildiğini görüyoruz. 2012'de Ben Affleck'in 'Operasyon: Argo' filmi de Müslümanları cani olarak tasvir ettiği için eleştirildi. İslamofobik filmlerin eleştiri aldıktan sonra bir daha çekilmemesi gerekiyor çünkü burada ayrımcılık var, ırkçılık var, Müslüman karşıtlığı var."