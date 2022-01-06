​Hoşgeldiniz çocuklar: GZT editörleri Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak çiçeklerle karşılandı ​​

Vlog çekmek için gittikleri Rusya’ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti’nde gözaltına alınan ve günlerce kötü şartlarda tutulan GZT editörleri Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak, Albayrak Grubu binasında pasta ve çiçeklerle karşılandı. Kenzhetay ve Karaçak burada gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlattı.

CASUS OLARAK YAFTALANDIK

Psikolojik baskıya uğradıklarını söyleyen Kenzhetay, “Kültürel bir vlog çekmek için Sibirya’ya gitmiştik. Türk topluluklarının çıktığı yerden başlamak istemiştik. Çok güzel ve verimli geçti. Ancak sonra Moskova’dan itibaren takip edildiğimizi anladık. Bizi otelin önünden aldılar. Rusya’da gazeteciyseniz üç suçlamayla karşılaşmanız an meselesi. Ya torbacı ya casus ya da misyonersiniz. Bizi casus ve misyoner olarak ilan ettiler. Bunlar ikinci dünya savaşı sonrasından kalan suçlamalar. Artık telefonlarımız da casus, kimse bir ülkeye casus göndermez” dedi.

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BASININ ETKİSİ BÜYÜK

Sibirya’daki Türklerin Türkiye’dekilerle bağlantıya geçmesinden rahatsız oldukları için gözaltına alındıklarını kaydeden Emin Karaçak ise, “Diplomatik girişimler sonucunda işler hızlandı. Kanunun hükme girmesi için 10 gün gerekiyordu ancak bizi daha fazla orada tutmak istiyorlardı. Basının etkisi çok büyük destek oldu. Olaylar bu kadar büyüdüğü için hakim tekrardan mahkeme yapmaya karar verip bizi hızlıca göndermek istediler” diye konuştu.

DÜNYA GZT editörlerine Rusya'da 'casusluk' suçlamasıyla gözaltı: Ağır şartlarda tutuluyorlar