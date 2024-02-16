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HSK'dan Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği 387 isim hakkında inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Danıştay tarafından göreve iade kararı verilen 387 isim hakkında yeni inceleme başlattı.

23:55 - 16/02/2024 Cuma
Güncelleme: 00:15 - 17/02/2024 Cumartesi
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Danıştay'ın, FETÖ iltisakından ihraç edilen 387 isim hakkında verdiği 'göreve iade kararı'na ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Danıştay'ın tepki çeken kararının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) konuyla ilgili harekete geçti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), FETÖ iltisakından ihraç edilip Danıştay tarafından göreve iade kararı verilen 387 isim hakkında yeni inceleme başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal karara sert tepki göstermişti

Skandal kararla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çok sert ifadelerle tepki göstermişti.

FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız. Fakat Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız." ifadelerini kullanmıştı.



#Danıştay
#Göreve İade
#İnceleme
#Hakimler ve Savcılar Kurulu
#HSK
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