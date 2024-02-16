HSK'dan Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği 387 isim hakkında inceleme

BAE ve Mısır ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Danıştay 5. Dairesi bu 450 hakim ve savcıyı göreve iade etmesiyle ilgili "Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum." dedi.