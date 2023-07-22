HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı: İl Sekreteri öldü, İl Başkanı yaralandı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, tvnet canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, "Millet İttifakı kazanırsa cumhurbaşkanı yardımcısı olacak birisi diyor ki 'PKK ne ise HÜDA PAR odur'. Bir tarafta bir siyasi parti, öbür tarafta eli kanlı, kırk yıldır terör estiren, herkesi öldürmeyi kendisinde bir hak olarak gören terör örgütünü alıyor ve terazinin iki ayrı kefesine koyuyor. Milletimiz görüyor tabi bu ahlaksızlıkları. Bu bahsettiğimiz güruhun söyledikleri HÜDA PAR'a da AK Parti'ye de hiçbir şey kaybettirmedi." ifadelerini kullandı. Türk bayrağı hakkında yaşanan provokasyonlara ilişkin konuşan Yapıcıoğlu, "Bizim bayrakla bir problemimiz yok" dedi.