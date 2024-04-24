Hudut Kartalları geçit vermedi: 7'si terör örgütü mensubu 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının, ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladığını duyurdu. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 2'sinin FETÖ ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.