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Hudut Kartalları geçit vermedi: 7'si terör örgütü mensubu 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının, ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladığını duyurdu. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 2'sinin FETÖ ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

15:21 - 24/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:37 - 24/04/2024 Çarşamba
DHA
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının, ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladığını duyurdu. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 2'sinin FETÖ ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan ve İran’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi ile Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 2’sinin FETÖ ve 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.




#MSB
#Hudut Kartalları
#FETÖ
#DEAŞ
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