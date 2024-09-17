|
Gündem

Hudut Kartalları geçit vermiyor: Van'da 5 kilo 778 gram metamfetamin ele geçirildi

Van hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin engellendiğini ve bölgede yapılan aramada 5 kilo 778 gram metamfetamin ele geçirildi.

17:20 - 17/09/2024 Salı
DHA
Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri aralıksız sürüyor.
Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin engellendiğini ve bölgede yapılan aramada 5 kilo 778 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.


Hudut kartalları devriyelerini aralıksız sürdürüyor

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı engelledi. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetinde 5 kilo 778 gram metamfetamin ele geçirildi"
denildi.



#MSB
#Van
#Hudut Kartalları
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İl olacak ilçeler hangileri? O ilçe yaşıyorsanız yeni iller listesinde varsınız demektir! İşte il olmaya en yakın ilçe isimleri...