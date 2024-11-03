Hukuk eğitiminde yeni dönem

Yargıda niteliğin artırılması amacıyla Adalet Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yeni bir çalışma başlattı. Buna göre, hukuk fakültelerine yerleştirmede başarı sıralaması yükseltilecek. Hukuk fakültelerine yerleştirmede eşit ağırlık puan türünde başarı sırası 125 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmiyor. Mevcut tıp fakültelerine sayısal yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmiyor. Hukuk alanında da aynı başarı kıstasının uygulanması hedefleniyor. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyecek.

Kadının adalete erişimi kliniğinde, adalete erişim ve bilgilenme konusunda zorluk çeken, haklarını korumak amacıyla başvurabilecekleri yasal yolları ve prosedürleri bilmeyen kadınların bilgilendirilmeleri ve doğru şekilde yönlendirilmeleri sağlanacak. Uygulamalı siber haklar klinikleri açılacak. Söz konusu kliniklerde ağırlıklı olarak internetle ilgili temel hak ve özgürlük ihlalleri incelenirken ifade özgürlüğü üzerine de çalışmalar yapılacak.

Start-up olarak nitelendirilen girişimlerin günümüzde hızlı bir şekilde çoğalmasının doğurduğu ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen Start-up (Girişim) hukuku kliniğinde ise öğrenciler girişimcilerle bir araya gelerek onlara ilgili oldukları alanda hukuki destek sunacak. Başta uluslararası ticaret ve yatırım hukuku olmak üzere uluslararası ekonomik hukuka odaklanan, proje tabanlı uluslararası ticaret laboratuvarı uygulamaya konacak. Bu sayede öğrenciler bir seminere katılacak ve gelişmekte olan bir ülke hükümet, uluslararası bir kuruluş, bir STK veya bir KOBİ adına yapılan bir proje üzerinde dönem boyunca ilgili öğretim üyelerinin gözetiminde ve uzman danışmanlarla birlikte çalışacak.