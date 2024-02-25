Hükümlüler sosyal yaşama kazandırılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'da gerçekleştirilen 'İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi' bölge toplantısında yaptığı konuşmada, İstihdam ve işgücünde en yüksek verilere ulaşılan, rekorlar kırılan bir dönem yaşandığını belirtip, "Önümüzdeki ay açıklanacak 2023 yılı verilerinde hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002 yılından bu yana en yüksek; işgücüne katılım oranları ve istihdam oranları beklenmektedir. Aynı şekilde tüm diğer göstergeler, son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağını işaret etmektedir" dedi.