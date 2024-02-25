|
Gündem

Hükümlüler sosyal yaşama kazandırılıyor

Tutuklu ve hükümlüler sosyal yaşama kazandırılıyor. İş Yurtları Başkanlığı, cezaevindeki hükümlü ve tutukluların tahliyelerinden sonraki yaşamlarına uyumlarının kolaylaştırılması için işbaşı meslek eğitim çalışmaları yürütüyor.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 25/02/2024 Pazar
Güncelleme: 05:21 - 25/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2023 yılında 55 bin hükümlü ve tutuklunun sigortalı olarak çalışması sağlandı. 2022 yılında sigorta primi ödenerek çalıştırılan toplam hükümlü tutuklu sayısı ise 28 bin 439 olarak açıklanmıştı. İki yıllık sürede programa dahil edilenlerin sayısının iki katına çıktığı gözlemlendi.


SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI ARTIRILIYOR

Tutuklu ve hükümlülerin mesleki eğitim kapsamında işyurtlarında çalışmaları ile yeniden sosyalleşmeleri, toplumsal kurallara saygılı sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumlarının sağlanması hedeflenirken atıl insan gücünün de ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda başkanlığın, 2023 yılında 4 milyon 211 bin TL harcandığı kaydedildi. Başkanlık, topluma kazandırma ve meslek edindirme çalışmaları çerçevesinde 2024 yılı için ise 9 milyon 540 bin TL bütçe ayırdı.


#istihdam
#hükümlü
#sosyal yaşam
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) berat gecesi ile ilgili sözleri