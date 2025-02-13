Hükümlülerin ehliyeti cezaevinde değiştirilecek

31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla sona erecek sürücü belgelerinin değiştirilmesi için bizzat ehliyet sahiplerinin müracaatı gerekiyor. Cezaevindeki 77 bin hükümlü bu müracaattan mahrum kalacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bu sorunu Kamu Başdenetçiliği Kurumu’na iletti. Başdenetçiliğin önerisiyle işlemlerin dijital ortamda yapılması sağlanacak. Cezaevlerine ekipman getirilip ehliyetler uygun bir bölümde değiştirilecek. Meclis Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerine bilgi veren Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, “Böylece cezaevinde bulunan 77 bin hükümlünün sürücü belgesinin de cezalı duruma düşmeden değiştirilmesi sağlanacak” dedi.