Hükümlülere görüşme düzenlemesi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi (ACEP), cezaevlerinde hükümlü ve tutukluların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla daha da ileri taşınacak.
Yeni dijital altyapı, hükümlü ve tutukluların aile bağlarını güçlendirmek amacıyla güçlendirilecek. Daha önce haftada yalnızca 10 dakika telefon görüşmesi yapabilen hükümlüler, artık 30 dakika boyunca görüntülü görüşme imkânına sahip olacak.. E-Doktor, e-Mektup, e-Sayım, e-Dilekçe gibi birçok uygulama üzerinde de geliştirmeye gidildi. Proje kapsamında ayrıca, tele-tıp uygulaması ile doktorlara uzaktan danışma imkanı sunulacak.