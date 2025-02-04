Hükümlülere görüşme düzenlemesi

Yeni dijital altyapı, hükümlü ve tutukluların aile bağlarını güçlendirmek amacıyla güçlendirilecek. Daha önce haftada yalnızca 10 dakika telefon görüşmesi yapabilen hükümlüler, artık 30 dakika boyunca görüntülü görüşme imkânına sahip olacak.. E-Doktor, e-Mektup, e-Sayım, e-Dilekçe gibi birçok uygulama üzerinde de geliştirmeye gidildi. Proje kapsamında ayrıca, tele-tıp uygulaması ile doktorlara uzaktan danışma imkanı sunulacak.