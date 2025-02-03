Adıyaman'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 6 Şubat'ta ara verilecek

"Bu kapsamda vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın taleplerini değerlendirerek özellikle o gün içerisinde oluşabilecek yoğun trafik ile kabristan yoğunluğunu dikkate alarak, okullarımızdaki çocuklarımızın arzusunu dikkate alarak 6 Şubat için idari tedbir aldık. Tüm kurum kuruluşlarımızda idari hizmetlerin aksamayacağı şekilde gerekli tedbirleri de alarak idari izin ilan ediyoruz. Vatandaşlarımız kamu kurum kuruluşlarında her türlü ihtiyacını yapabilecekler ve diğer taraftan da idari izinli olan personelimiz matemlerini yaşayabilecek"