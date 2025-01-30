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Aile davalarına arabulucu geliyor

Aile davalarına arabulucu geliyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0030/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv.

Şiddet içermeyen boşanma davalarında arabuluculuk süreci devreye girecek. Aile bireylerinin uzun yargı süreçlerinde yıpranmasının önüne geçilirken, çocukların yaşayabileceği travmalar da en aza indirilecek. Şiddet içeren boşanma davaları ise adli tatil sürecinde de görülebilecek.

Şiddet içermeyen aile davaları, mahkemeye gitmeden arabuluculuk süreciyle çözüme kavuşturulacak. Yeni yargı reformu kapsamında, aile hukukunda daha hızlı ve etkili uygulamalar hayata geçirilecek. Bu doğrultuda, Türk Medeni Kanunu başta olmak üzere Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’da değişiklikler yapılacak. Edinilen bilgilere göre, boşanma davalarında arabuluculuk sürecinin devreye girmesiyle birlikte aile mahkemeleri, aile içi şiddet içeren davalara daha fazla zaman ayırabilecek. Böylece, bu tür davalar daha ayrıntılı incelenerek adaletin hızlı ve etkin şekilde sağlanması hedefleniyor.

UZUN YARGI SÜREÇLERİ SONA ERECEK

Ayrıca, şiddet içeren boşanma davaları öncelikli olmak üzere, ivedilik gerektiren davaların adli tatil sürecinde de görülmesine imkan tanınacak. Şiddet içermeyen aile uyuşmazlıkları ise arabuluculuk mekanizmasıyla çözülecek. Bu sayede, aile bireylerinin uzun yargı süreçlerinde yıpranmasının önüne geçilirken, çocukların boşanma sonrası yaşayabileceği travmalar da en aza indirilecek. Arabuluculuk süreci, sadece anlaşmazlıkları çözmekle kalmayıp aile birliğinin korunmasına da katkı sağlayacak.



#Şiddet
#Aile
#Toplum

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