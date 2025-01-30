Aile davalarına arabulucu geliyor

Şiddet içermeyen aile davaları, mahkemeye gitmeden arabuluculuk süreciyle çözüme kavuşturulacak. Yeni yargı reformu kapsamında, aile hukukunda daha hızlı ve etkili uygulamalar hayata geçirilecek. Bu doğrultuda, Türk Medeni Kanunu başta olmak üzere Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’da değişiklikler yapılacak. Edinilen bilgilere göre, boşanma davalarında arabuluculuk sürecinin devreye girmesiyle birlikte aile mahkemeleri, aile içi şiddet içeren davalara daha fazla zaman ayırabilecek. Böylece, bu tür davalar daha ayrıntılı incelenerek adaletin hızlı ve etkin şekilde sağlanması hedefleniyor.