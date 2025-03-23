Hurdacıda patlama meydana geldi: Bir kişi hayatını kaybetti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir hurdacıda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucunda iş yerinin ortağı Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, hurdacıda meydana gelen patlamada iş yeri ortağı hayatını kaybetti.
İlçedeki Hürriyet Mahallesi'nde, hurdacıda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
İş yerinde çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada ağır yaralanan iş yeri ortağı Hüseyin K, ambulansla kaldırıldığı Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.