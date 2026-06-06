Hürmüz’ün açılması zorunluluk

İkili görüşmenin ardından Bakan Fidan, ortak basın toplantısında konuştu. İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarının bölgenin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirten Fidan, “İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını bu açıdan memnuniyetle karşılıyoruz. Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin tesis edilmesi ve savaş öncesindeki duruma dönülmesi, küresel ekonomi, enerji ve güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir” dedi.

Netanyahu hükümetinin Filistin’deki iki devletli çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirdiğini kaydeden Fidan, şunları söyledi: “İsrail, Gazze’de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria’da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir. Uluslararası toplum için öncelik İsrail’in saldırganlığının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır.”