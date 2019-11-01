Gündem İade için ABDye özel kurye
POLİTİKA

İade için ABD’ye özel kurye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Mazlum Kobani’ kodlu teröristin iade talepnamesini özel kurye ile Washington’a gönderdiklerini açıkladı. “ABD’ye gidecek mi gitmeyecek mi, belli değil” diyen Çavuşoğlu, terörist için İnterpol’de kırmızı bülten olduğunu hatırlatınca ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun ‘işin ciddiyetini anladığını’ söyledi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM’de bir grup gazetecinin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Mazlum Kobani kod adlı PYD elebaşı terörist Ferhat Abdi Şahin’in iade talepnamesi konusunda hemen işlemi başlattıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Biz de talepnameyi özel bir kuryeyle hemen hızlı bir şekilde işleme girmesi için Washington’a göndererek oradaki büyükelçiliğimiz üzerinden ABD Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığına iletiyoruz. Daha önce kırmızı bültenin bir kopyasını iletmiştik” dedi.

POMPEO İŞİN CİDDİYETİNİ ANLADI

Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “Önce bu terörist (Mazlum Kobani) ABD’ye gidecek mi gitmeyecek mi o belli değil. Mike Pompeo’ya bu olayın vahametini anlatınca, özellikle Interpol üzerinden kırmızı bülten olduğunu söyleyince ‘İşin ciddiyetini anladığını’ söyledi. Kendisi ayrıca daha önce CIA Direktörlüğü de yaptığı için ‘Kendi istihbaratlarından bu konuyla ilgili bilgi alabileceğini, bu teröristin geçmişteki terör faaliyetleri, hangi terör faaliyetlerini kontrol ettiğini hem de kırmızı bültenle ilgili bilgileri doğrudan alabileceğini’ söyledim. O da ‘alacağım’ dedi ve verdiğim bilgileri de ‘başkana ileteceğini’ söyledi.”

NE GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ

“O günden bu yana dikkat ederseniz bir açıklama da yok. Bir sessizlik var. Ama biz her ihtimale karşı kendi hazırlığımızı yapmamız lazım. Kırmızı bültenle aranan biri resmi yollardan ABD’ye girerse, uluslararası hukuktan ya da terörle mücadelede küresel düzeyde mücadeleden bahsetmemiz mümkün olmaz. Herkes kendi isteğine, arzusuna göre hareket ederse o zaman Interpol’ün de bir anlamı kalmaz. Bu anlamda birçok ülkeyle ikili anlaşmalarında bir anlamı kalmaz. İade, geri kabul, adli işbirliği konusunda ikili anlaşmalarımız var. Hepimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler var. Sonuçta uluslararası hukuk sisteminin bir anlamı kalmaz. Ama biz ne gerekiyorsa onu yapacağız.”

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  • Başkan Trump’un Bağdadi öldüğünde dediği ‘Suriyeli Kürtler’ sözü ile Suriyeli Kürtleri değil PKK ve YPG’yi kast ettiğini bunun da bölgedeki halkta rahatsızlık yarattığını söyleyen Çavuşoğlu, “Teröristle Kürt’ü bir araya getirilmesinden insanlar rahatsız” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu konuda çok düzeltme yaptığını aktaran Çavuşoğlu, “Telefonda ya da ikili görüşmelerde ‘Kürtler’ dedikleri zaman Cumhurbaşkanımız ‘Lütfen benim Kürt kardeşlerimle teröristleri bir tutmayın’ diye düzeltme yapıyor” dedi. Terör örgüt unsurlarının güvenli bölgeden çekilmesini değerlendiren Çavuşoğlu, bölgede sızlamaların olduğuna dikkat çekti. Çavuşoğlu, “Mutlaka sızmalar oluyor. Çekilmeyenler de ve geri sızmaya çalışanlar da oldu. Dolayısıyla biz bu sızmalara karşı sahada teyakkuz halindeyiz. Bu bölgelerden çekilmemiş kimse varsa, onu temizlemek durumundayız.

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