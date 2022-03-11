Gündem İBB Başkanı İmamoğlu son kar yağışında da Danimarka İstanbul Başkonsolosu ile yemek yedi
POLİTİKA İSTANBUL

İBB Başkanı İmamoğlu son kar yağışında da Danimarka İstanbul Başkonsolosu ile yemek yedi

Geçtiğimiz ocak ayında kar felaketi yaşanırken İngiliz büyükelçiyle balıkçıda yemek yiyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden etkili olan kar yağışıyla İstanbullular bir kez daha çile yaşarken bu sefer de Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot ile yemek yedi. İkili, Afet Koordinasyon Merkezi'nde bir araya geldi.

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Haber Merkezi Diğer
İBB Başkanı İmamoğlu son kar yağışında da Danimarka İstanbul Başkonsolosu ile yemek yedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot

İstanbul'da geçtiğimiz ocak ayında etkili olan yoğun kar yağışı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önlem almaması ve yetersiz müdahalesiyle birleşince bir felaketin yaşanmasına neden olmuştu.

  • İstanbullular saatlerce yollarda kalırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'de bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemişti.

DANİMARKALI KONSOLOSLA GÖRÜŞTÜ

Yoğun tepkilere ve eleştirilere neden olan bu gelişmenin bir benzeri, etkisini giderek arttıran kar yağışı sürerken yeniden yaşanıyor.

  • Medyascope'un haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot ile bir araya geldi. İkili bir süre boyunca AKOM Basın Odası'nda görüştü. Birlikte yemek yedi.

Anette Galskjot
Anette Galskjot

Görüşmenin ardından İmamoğlu, basın toplantısı düzenlemedi. Buluşmada, Danimarkalı milletvekilleri de yer aldı.

Küçükçekmece D-100 mevki karla kaplanınca trafik durma noktasına geldi
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Küçükçekmece D-100 mevki karla kaplanınca trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da günler öncesinden kar yağışı uyarıları yapılmış, motosikletlilerin trafiğe çıkışları dahi yasaklanmıştı. Bu sabah etkili olan kar yağışı bazı tuzlanmayan noktalarda trafiği durma noktasına getirdi.

D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde trafik bir süre durdu. Trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler D-100 de geri manevra yaparak yan yola girdi. Bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına bıraktı.

Kontak kapatan İETT otobüslerinden TVNET Haber Merkezi Şefi de nasibini aldı: Bir öncekinde aniden bastırdı şimdi suçlu kim?
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Kontak kapatan İETT otobüslerinden TVNET Haber Merkezi Şefi de nasibini aldı: Bir öncekinde aniden bastırdı şimdi suçlu kim?
İstanbul'da günler öncesinden uyarıların yapıldığı kar yağışı, bu sabah itibariyle etkisini göstermeye başladı. İşine gitmek üzere yola düşen TVNET Haber Merkezi Şefi Gökhan Yılmaz'ın isyanı ise sosyal medyada yankı buldu.

Bir önceki karda da 45 dakika yürüdüğünü anlatan Yılmaz, 'Şimdi de yürüdüm. Otobüsler çalışmıyor. Yollar tıkalı olduğu için gidemeyecekmiş. Haydi bir öncekinde aniden bastırmıştı kar. Tamam anladık da, şimdi niye? Yani hazırlıklar yapılması gerekiyordu. İnsanlar yine yürümek zorunda kalıyor. Peki suç kimde?' diye sordu.

Küçükçekmece'de vatandaşlar yolda kalan İETT otobüsünü böyle itti
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Küçükçekmece'de vatandaşlar yolda kalan İETT otobüsünü böyle itti
Küçükçekmece ve Arnavutköy'de etkili olan kar yağışı nedeniyle İETT otobüsleri yolda kaldı. Küçükçekmece'de yolda kalan İETT otobüsünü yolcular itti.

Mahmutbey Gişeleri'nde oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi
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Mahmutbey Gişeleri'nde oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorluk yaşadı. Mahmutbey Gişeleri Ankara istikametinde oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi. İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Mahmutbey Gişeleri'nde kar nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, yoğunluk havadan da görüntülendi.

Sarıyer'de tuzlama yapılmayan yolda İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
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Sarıyer'de tuzlama yapılmayan yolda İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
Yaklaşık iki ay önce kar nedeniyle binbir türlü sıkıntıya maruz kalan İstanbulluların çilesi devam ediyor. Yaklaşık bir haftadır uzmanların uyardığı kar fırtınası kenti etkisi altına aldı. Uyarılara rağmen yeterli çalışmaların yapılmaması ise vatandaşa sabah saatlerinden bu yana mağduriyet yaşatıyor. Sarıyer'de hiçbir çalışmanın olmadığı yolda iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı ve kaza sonucu dört kişi yaralandı.

İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
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İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taraftarları, haberi yalanlama yoluna gitti. Ancak söz konusu balıkçı GDH'tan Cüneyt Polat'a konuştu. İmamoğlu'nun bir ay önceden rezervasyon yaptığını belirten balıkçı “4 kişi geldiler 1 saat yemeklerini yediler ve gittiler” ifadelerini kullandı.

İstanbul felç olurken kar küreme aracı İmamoğlu'nun balıkçıdaki yemeği için korteje yol açmış
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İstanbul felç olurken kar küreme aracı İmamoğlu'nun balıkçıdaki yemeği için korteje yol açmış
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri kilitledi. Karla mücadelede İBB ekipleri yetersiz kalınca şehir felç oldu. Temizlenmeyen yollar kısa sürede kapandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise o sırada Sarıyer'de bir balıkçıda yemekteydi. Ana arterleri açması gereken kar küreme kamyonları ise İmamoğlu'nun kortejinin güzergahını temizledi. Yemek bitene kadar kamyonlar her 10 dakikada bir temizlik yaptı.

İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretine dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretine dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gündemde. İmamoğlu'na yakın medya kuruluşları yemeği yalanlarken, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun makam ve koruma araçlarının Sarıyer'deki balıkçıya geliş anı kameralara yansıyor.

Minik kahraman Muhammet

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İBB Başkanı İmamoğlu son kar yağışında da Danimarka İstanbul Başkonsolosu ile yemek yedi

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