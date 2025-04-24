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İBB depreme kulak tıkadı: Reklamla göz boyadı

İBB depreme kulak tıkadı: Reklamla göz boyadı

10:2324/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
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İBB’nin CHP yönetimindeki reklam ve deprem harcamaları arasındaki fark gündem oldu.
İBB’nin CHP yönetimindeki reklam ve deprem harcamaları arasındaki fark gündem oldu.

CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İBB’nin, depremle mücadeleye ayırdığı bütçenin, reklam harcamalarının oldukça gerisinde kaldığı belirlendi.

İstanbul 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı, kentte panik dolu anlar yaşandı. Hissedilen artçı sarsıntılar gece boyunca devam ederken, çok sayıda vatandaş evlerine giremeyip parklar, camiler ve kamu binalarında sabahladı.


Uzun süredir bilim insanlarının yaptığı uyarılara rağmen, İstanbul’un hala büyük bir deprem tehdidiyle karşı karşıya olması kamuoyunda tepkilere neden oldu. Alınmayan önlemler ve geciken adımlar, güvenlik endişesini artırdı.


İBB depreme hazırlıkta sınıfta kaldı


2019'da yönetime gelen Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin geçen sürede kentsel dönüşüm ve diğer tüm deprem hazırlıklarında sınıfta kaldığı anlaşıldı.


Bu tartışmalar arasında İBB'nin bu dönemde deprem hazırlık bütçesi ve reklam bütçelerinin karşılaştırıldığı bir grafik ortaya çıktı.


Grafiğe göre İBB, Ekrem İmamoğlu döneminde adeta depremi boş verip reklama yatırım yapmış.



Reklam bütçesi deprem bütçesinin 3 katı


2019'dan itibaren yeterli deprem bütçesi ayırmayan İBB, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinleşmesiyle birlikte ise reklam bütçesi deprem bütçesini neredeyse 3 kat aşıyor.



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