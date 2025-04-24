İBB depreme kulak tıkadı: Reklamla göz boyadı

İstanbul 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı, kentte panik dolu anlar yaşandı. Hissedilen artçı sarsıntılar gece boyunca devam ederken, çok sayıda vatandaş evlerine giremeyip parklar, camiler ve kamu binalarında sabahladı.





Uzun süredir bilim insanlarının yaptığı uyarılara rağmen, İstanbul’un hala büyük bir deprem tehdidiyle karşı karşıya olması kamuoyunda tepkilere neden oldu. Alınmayan önlemler ve geciken adımlar, güvenlik endişesini artırdı.





İBB depreme hazırlıkta sınıfta kaldı





2019'da yönetime gelen Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin geçen sürede kentsel dönüşüm ve diğer tüm deprem hazırlıklarında sınıfta kaldığı anlaşıldı.





Bu tartışmalar arasında İBB'nin bu dönemde deprem hazırlık bütçesi ve reklam bütçelerinin karşılaştırıldığı bir grafik ortaya çıktı.





Grafiğe göre İBB, Ekrem İmamoğlu döneminde adeta depremi boş verip reklama yatırım yapmış.









Reklam bütçesi deprem bütçesinin 3 katı





2019'dan itibaren yeterli deprem bütçesi ayırmayan İBB, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinleşmesiyle birlikte ise reklam bütçesi deprem bütçesini neredeyse 3 kat aşıyor.







