İBB esnaftan kira almasın

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İstanbul esnafınının sesini HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük duyurdu. İstanbul esnafının zor günler geçirdiğini belirten Elibüyük, “Pandemi nedeniyle esnaf iş yapamıyor. Bazıları ise tedbir kapsamında mecburen kapatıldı. Ancak kiralar ve faturalar gelmeye devam ediyor. İBB ve ilçe belediyeleri kiracıları olan esnaftan bu dönem kira almamalı” açıklamasında bulundu.

SU FATURALARINDA İNDİRİM YAPILMALI

Zor günler geçiren esnafın desteklenmesi gerektiğini ve sahada sürekli esnaf ziyareti yaptıklarını ifade eden Elibüyük, “Birçok esnaf son açıklanan tedbirlerle dükkanını kapatmak zorunda kaldı veya işleri yarıya düştü. Ancak bu esnafımızın personel giderleri, vergileri ve kiraları olduğu gibi duruyor. Hükümet bu dönemde kapanmak zorunda kalan esnaflara vergi affı getirmeli. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ise bu zor dönemde kiracıları olan esnaftan kira almasın. Dükkanını kapatmayan ancak işleri yarı yarıya düşen esnafın da su faturalarında indirime gidilmeli” dedi.

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YARDIM BEKLERKEN ZAM YAPILDI

Sosyal hayatın bel kemiklerinden olan esnafın zor dönemde yalnız bırakılmaması gerektiğini belirten Elibüyük, şöyle devam etti: “Biz zaman zaman ziyaretler yaparak esnafın sorunlarını dinliyoruz. Bunları da rapor haline getirip yetkili merciler ve basın mensuplarıyla paylaşıyoruz. Son günlerde İstanbul’da Büyükşehir Belediyesinin kiracılarına yapmış olduğu fahiş zamlar da şikayetler arasında. Şu an gerekli araştırmaları yapıyoruz. Esnaf bu dönemde zam değil destek bekliyor.”