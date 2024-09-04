Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyetinin bugün gerçekleştirileceğini bildirdi.
Bugün yıkılacak
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İBB yetki alanındaki villadaki kaçak inşaatın İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince durdurulduğu hatırlatıldı. Kaçak yapılara ilişkin yıkımın yine il müdürlüğü koordinesinde bugün gerçekleştirileceği belirtildi.