İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'çivi dahi çakılamaz' denilen bölgeyi kendine rant malzemesi yaparak Vaniköy'deki kaçak villaya göz yumdu. Kaçak inşaat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının radarına takıldı. İBB'ye uyarı yazısı gönderildi. Bu gelişmelerin ardından CHP'li İBB'yi köşeye sıkıştıracak bir hamle de İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'dan geldi. X hesabından paylaşımda bulunan Okul, günlerce devam ettiği anlaşılan inşaat faaliyetlerine neden zamanında müdahale edilmediğini sorgulayıp, "İstanbul'un farklı bölgelerinde izinsiz yapılar anında yıkılırken bu yapıya neden dokunulmadı?" dedi.