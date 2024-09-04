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CHP'li İBB göz yummuştu: Bakanlıktan Vaniköy’deki kaçak yapı için yıkım kararı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) göz yumduğu Vaniköy'deki Boğaz'a nazır kaçak villa için yıkım kararı alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği kaçak yapının yıkımı bugün bakanlık tarafından gerçekleştirilecek.

08:12 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 08:54 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İBB'nin göz yumduğu Vaniköy'deki Boğaz'a nazır kaçak villa yıkılıyor.
İBB'nin göz yumduğu Vaniköy'deki Boğaz'a nazır kaçak villa yıkılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyetinin bugün gerçekleştirileceğini bildirdi.



Bugün yıkılacak

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İBB yetki alanındaki villadaki kaçak inşaatın İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince durdurulduğu hatırlatıldı. Kaçak yapılara ilişkin yıkımın yine il müdürlüğü koordinesinde bugün gerçekleştirileceği belirtildi.


Paylaşımda,
“Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti. Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskânlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir”
ifadelerine yer verildi.


AK Partili Okul'dan Vaniköy'deki kaçak villaya göz yuman İBB'yi köşeye sıkıştıran soru: Neden zamanında müdahale edilmedi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'çivi dahi çakılamaz' denilen bölgeyi kendine rant malzemesi yaparak Vaniköy'deki kaçak villaya göz yumdu. Kaçak inşaat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının radarına takıldı. İBB'ye uyarı yazısı gönderildi. Bu gelişmelerin ardından CHP'li İBB'yi köşeye sıkıştıracak bir hamle de İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'dan geldi. X hesabından paylaşımda bulunan Okul, günlerce devam ettiği anlaşılan inşaat faaliyetlerine neden zamanında müdahale edilmediğini sorgulayıp, "İstanbul'un farklı bölgelerinde izinsiz yapılar anında yıkılırken bu yapıya neden dokunulmadı?" dedi.


#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#İBB
#Vaniköy
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