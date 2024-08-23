Çevre Bakanlığından İBB'nin Vaniköy'deki kaçak villasına suç duyurusu

'Kaçak yapıları yıkıyoruz' söylemiyle algı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar'da dünyanın en değerli bölgelerinden biri olan Vaniköy sırtlarına yapılan villa inşaatına göz yumdu. 'Çivi dahi çakılamaz' denilen bölgede yapılan inşaat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının radarına takıldı. İBB'ye uyarı yazısı gönderildi. İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri gün içinde inşaatta inceleme yaptı. İnceleme sonrası yapılan açıklamada inşaatın durdurulduğu bildirildi. Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Vaniköy skandalıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.