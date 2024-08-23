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Çevre Bakanlığından İBB'nin Vaniköy'deki kaçak villasına suç duyurusu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Vaniköy'deki kaçak villa skandalına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaatın, bakanlık tarafından durdurulduğu anımsatılarak, "Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

18:59 - 23/08/2024 Cuma
AA
CHP'li İBB'nin göz yumduğu Vaniköy'deki kaçak villanın inşaası durduruldu.
CHP'li İBB'nin göz yumduğu Vaniköy'deki kaçak villanın inşaası durduruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce Üsküdar ilçesindeki Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan bir yapıda yapılan inceleme sonucu, yapı inşaat izin belgesinin ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaatın, bakanlık tarafından durdurulduğu anımsatıldı.

Kaçak yapıya ilişkin iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


AK Partili Okul'dan Vaniköy'deki kaçak villaya göz yuman İBB'yi köşeye sıkıştıran soru: Neden zamanında müdahale edilmedi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'çivi dahi çakılamaz' denilen bölgeyi kendine rant malzemesi yaparak Vaniköy'deki kaçak villaya göz yumdu. Kaçak inşaat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının radarına takıldı. İBB'ye uyarı yazısı gönderildi. Bu gelişmelerin ardından CHP'li İBB'yi köşeye sıkıştıracak bir hamle de İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'dan geldi. X hesabından paylaşımda bulunan Okul, günlerce devam ettiği anlaşılan inşaat faaliyetlerine neden zamanında müdahale edilmediğini sorgulayıp, "İstanbul'un farklı bölgelerinde izinsiz yapılar anında yıkılırken bu yapıya neden dokunulmadı?" dedi.

İBB'nin göz yumduğu Vaniköy'deki Boğaz'a nazır kaçak villa bakanlığın radarında: İzinsiz inşaat durduruldu

'Kaçak yapıları yıkıyoruz' söylemiyle algı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar'da dünyanın en değerli bölgelerinden biri olan Vaniköy sırtlarına yapılan villa inşaatına göz yumdu. 'Çivi dahi çakılamaz' denilen bölgede yapılan inşaat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının radarına takıldı. İBB'ye uyarı yazısı gönderildi. İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri gün içinde inşaatta inceleme yaptı. İnceleme sonrası yapılan açıklamada inşaatın durdurulduğu bildirildi. Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Vaniköy skandalıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.


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#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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#Suç Duyurusu
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