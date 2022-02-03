İBB, İstanbulkart bedellerine yüzde 92 oranında zam yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya-Ukrayna gerilimini değerlendirdi: Barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi.



Erdoğan, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin, 'Biz de Karadeniz ülkesi olarak tüm tarafları itidalli olmaya davet ediyoruz. Barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kere daha vurguluyorum' dedi.