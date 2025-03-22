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İBB personeli ağır tehdit altında: Saraçhane'ye gitmeyenleri soruşturma açmakla tehdit ettiler

İBB personeli ağır tehdit altında: Saraçhane'ye gitmeyenleri soruşturma açmakla tehdit ettiler

16:0322/03/2025, السبت
Yeni Şafak
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CHP'li İBB personelini tehdit ediyor.
CHP'li İBB personelini tehdit ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Saraçhane'deki eyleme katılmaları için belediye personeline baskı yaptığı ortaya çıktı. Çalışanlara Saraçhane'ye gitmeleri yönünde baskı kuran belediye yönetimi, aksi takdirde soruşturma açılacağını beyan ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 90 şüpheliyle birlikte yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP'li belediyeler sokakları karıştırmak için kolları sıvadı. Belediye personelinin eyleme katılmaları zorunlu tutuldu.

Soruşturma ile tehdit ettiler

Belediye çalışanlarına verilen talimatlarda; zabıta, itfaiye, güvenlik, hizmetli ve şoförlerin akşam Saraçhane'de düzenlenecek eyleme katılmaları gerektiği ifade ediliyor. Katılımın zorunlu olduğu kaydedilirken, karara uymayan personel hakkında soruşturma açılacağı belirtiliyor.

İşte güvenlik görevlilerine gelen mesaj

İBB tarafından özel güvenlik görevlilerine gönderilen mesajda, bu akşam (Cumartesi) Saraçhane Hizmet Binası'nda görev alacakları ve 'sivil kıyafetli' olacakları ifade edildi. Mesajda,
"22.03.2025 Cumartesi günü, talimat doğrultusunda; 2. ofta olan (akşam vardiyası) ve sabit çalışanlardan 1. ofta olan (sabah vardiyası) tüm personel, sivil olarak Saraçhane Hizmet Binası'nda görev alacak şekilde planlama yapılmıştır. Görev saati ile ilgili bilgilendirme gün içerisinde yapılacak olup, grup üyelerinin görev saatini dikkatle takip etmesi önemlidir."
ifadeleri yer aldı.

#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#Saraçhane
#Provokasyon

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