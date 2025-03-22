İBB personeli ağır tehdit altında: Saraçhane'ye gitmeyenleri soruşturma açmakla tehdit ettiler

"22.03.2025 Cumartesi günü, talimat doğrultusunda; 2. ofta olan (akşam vardiyası) ve sabit çalışanlardan 1. ofta olan (sabah vardiyası) tüm personel, sivil olarak Saraçhane Hizmet Binası'nda görev alacak şekilde planlama yapılmıştır. Görev saati ile ilgili bilgilendirme gün içerisinde yapılacak olup, grup üyelerinin görev saatini dikkatle takip etmesi önemlidir."