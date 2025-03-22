İBB personeli ağır tehdit altında: Saraçhane'ye gitmeyenleri soruşturma açmakla tehdit ettiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Saraçhane'deki eyleme katılmaları için belediye personeline baskı yaptığı ortaya çıktı. Çalışanlara Saraçhane'ye gitmeleri yönünde baskı kuran belediye yönetimi, aksi takdirde soruşturma açılacağını beyan ediyor.
Ekrem İmamoğlu'nun 90 şüpheliyle birlikte yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP'li belediyeler sokakları karıştırmak için kolları sıvadı. Belediye personelinin eyleme katılmaları zorunlu tutuldu.
Soruşturma ile tehdit ettiler
Belediye çalışanlarına verilen talimatlarda; zabıta, itfaiye, güvenlik, hizmetli ve şoförlerin akşam Saraçhane'de düzenlenecek eyleme katılmaları gerektiği ifade ediliyor. Katılımın zorunlu olduğu kaydedilirken, karara uymayan personel hakkında soruşturma açılacağı belirtiliyor.