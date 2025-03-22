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İBB'deki terör soruşturmasında firari Mehmet Ali Çalışkan yakalandı

İBB'deki terör soruşturmasında firari Mehmet Ali Çalışkan yakalandı

15:3222/03/2025, Cumartesi
AA
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Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan
Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında, firari şüphelilerden Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığında yanında cep telefonunun olmadığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında, firari şüphelilerden Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Telefonu yanında değildi

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, firari şüpheli Çalışkan, İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin yakalandığında yanında cep telefonunun olmadığı öğrenildi. Zanlı, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.




#İbb
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#Soruşturma

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