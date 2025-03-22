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İBB soruşturmasında gözaltına alınan Adem Soytekin'in kullandığı araç savcının çıktı

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Adem Soytekin'in kullandığı araç savcının çıktı

16:4522/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
AA
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Adem Soytekin, kullandığı çakarlı aracın tahsis edildiği savcıyı tanımadığını iddia etti.
Adem Soytekin, kullandığı çakarlı aracın tahsis edildiği savcıyı tanımadığını iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltında bulunan iş adamı Adem Soytekin'in kullandığı çakarlı aracın, Muğla'da görev yapan cumhuriyet savcısına tahsis edildiği ortaya çıktı. Ekipler, Soytekin'in bu sayede İstanbul trafiğinde öncelik ve üstünlük sahibi araçla haksız şekilde seyahat ettiğini ortaya çıkardı. Soytekin, savcıyı tanımadığını söylese de verilen ifadenin doğru olmadığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Gözaltındaki Soytekin, savcıya ait çakarlı aracı kullanıyormuş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında dosyalarda yaptığı incelemede, gözaltında bulunan iş adamı Adem Soytekin'in çeşitli öncelik ve üstünlük sahibi "çakarlı" araç kullandığını tespit etti.

Aracın koruma kararı bulunan Muğla'da görevli ve İstanbul'a gelmeyen bir cumhuriyet savcısına kiralandığını belirleyen ekipler, Soytekin'in bu sayede İstanbul trafiğinde öncelik ve üstünlük sahibi araçla haksız şekilde seyahat ettiğini ortaya çıkardı.

Savcıyı tanımadığını söyledi

Emniyet ifadesinde söz konusu durumun sorulması üzerine
Soytekin'in, "İlgili cumhuriyet savcısını tanımadığını, aracı tamir için İstanbul'a geldiği süreçte kullandığı" cevabını verdiği öğrenildi.

Beyan üzerine fiziki takip ve Plaka Tanıma Sistemleri'ndeki kayıtları inceleyen ekipler, verilen ifadenin doğru olmadığını belirledi.

Ayrıca, söz konusu aracın para taşıma konusunda da kullanıldığı iddia edildi.

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ya suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.



#İBB
#Adem Soytekin
#Soruşturma
#Cumhuriyet Savcısı
#Çakarlı Araç

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