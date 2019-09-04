Gündem İBB sözcüsünü yalanlayan talimat
POLİTİKA

İBB sözcüsünü yalanlayan talimat

İBB Sözcüsü Murat Ongun, yaptığı açıklamayla İSPARK tarifelerine zam yapılmadığını belirtti. Ancak İSPARK çalışanlarına gönderilen talimat, Ongun’un açıklamasıyla çelişiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Sözcüsü Murat Ongun
İBB Sözcüsü Murat Ongun

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, toplumda büyük tepkiye neden olan İSPARK zamlarıyla ilgili “İSPARK otopark ücretlerine zam yapılmamıştır. Zam haberleri tümden yalandır” ifadelerini kullandı.

"01.09.2019'dan itibaren tarife zamlı"

Ancak İSPARK çalışanlarına gönderilen ve tarifelerde zam yapılacağı belirtilen talimat metni, Ongun’un açıklamalarını yalanlar nitelikte. O talimatta, 01.09.2019 tarihinden itibaren ‘İSPARK’ın artan giderleri’ nedeniyle tarifelerde artışa gidildiği ve bundan kaynaklanacak müşteri şikayetlerinin ilgili birimlere iletilme yönergesi yer alıyor.

İSPARK görevlilerine gönderilen talimat.
Milletimiz fitnecilere prim vermez

Milletimiz fitnecilere prim vermez

Erdoğan'dan, AK Parti Sivas Teşkilatı programında net mesaj.
3 günün sonunda yüzdü

3 günün sonunda yüzdü

Yarısı batık vaziyette personel gece gündüz çalıştı.
İBBden kovulan işçi fenalaştı

İBB'den
kovulan işçi fenalaştı

​Eylem alanında bir anda yere yığılıverdi.
Cenazesi otomobilin <br>bagajında getirildi

Cenazesi otomobilin
bagajında getirildi

​Minik Eymen, vahşice öldürülmüştü.
PKK'nın istismar<br> ve işkence dehşeti

PKK'nın istismar
ve işkence dehşeti

​Dağa kaçırdıkları kız çocukları jandarmaya sığındı.
İBB'den<br>bir zam daha

İBB'den
bir zam daha

​BELTUR'un sosyal tesis kafeteryalarında yüzde 20 artış yapıldı.

'İmame koparsa tespih dağılır'

'İmame koparsa tespih dağılır'

Erdoğan'dan ​Sivas Kongresi'nin 100. birlik ve beraberlik mesajı.
HDP'lilerden Vatan Partililere saldırı

HDP'lilerden Vatan Partililere saldırı

​Oturma eylemi yapan anneleri ziyarete gitmişlerdi.
Artık yarı fiyatına satılmayacak

Artık yarı fiyatına satılmayacak

​İcradan satış sistemine yeni model geliyor.
4. bakanlığa da kendisini atadı

4. bakanlığa da kendisini atadı

İstifa eden bakanın makamı boş kalınca harekete geçti.
Bakan Selçuk: <br>731 milyon TL iyileştirme yaptık

Bakan Selçuk:
731 milyon TL iyileştirme yaptık

İlaç ve tıbbı malzeme destek rakamları arttı.
Ödemek için gülümseyin

Ödemek için gülümseyin

Çin'de yüz tanıma teknolojisiyle ödeme devri
İSPARK'ları<br>değnekçiler işgal etti

İSPARK'ları
değnekçiler işgal etti

​İBB iştiraki olan otoparklarda gece ortaya çıkıyorlar.
'Oyun oynuyorlar'

'Oyun oynuyorlar'

​HDP'den eylem yapan anneler için açıklama.
'İhtiyacımızı nerede gidereceğiz!'

'İhtiyacımızı nerede gidereceğiz!'

​Tuvaleti yıkılan minibüsçüler zabıtaya saldırdı
İstanbul ve 13 ile yağış uyarısı

İstanbul ve 13 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji yarın için hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.