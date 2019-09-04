İBB sözcüsünü yalanlayan talimat

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, toplumda büyük tepkiye neden olan İSPARK zamlarıyla ilgili “İSPARK otopark ücretlerine zam yapılmamıştır. Zam haberleri tümden yalandır” ifadelerini kullandı.

"01.09.2019'dan itibaren tarife zamlı"

Ancak İSPARK çalışanlarına gönderilen ve tarifelerde zam yapılacağı belirtilen talimat metni, Ongun’un açıklamalarını yalanlar nitelikte. O talimatta, 01.09.2019 tarihinden itibaren ‘İSPARK’ın artan giderleri’ nedeniyle tarifelerde artışa gidildiği ve bundan kaynaklanacak müşteri şikayetlerinin ilgili birimlere iletilme yönergesi yer alıyor.