İBB’de teknik memurlar isyan bayrağı çekti

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15 yılı aşkın süredir belediyede çalışan ve sözleşmeli personellikten memurluğa geçen teknik hizmetler sınıfına ait memurlar, iş elbisesi adı altında zabıta üniforması giydirilerek zabıta görevi yaptıklarını, bu görev sırasında da mobing ve zorbalıkla karşı karşıya kaldıklarını öne sürerek protesto gerçekleştireceklerini duyurdu. CHP’li İBB tarafından mağdur edilen memurlar adına, Tüm Yerel-Sen İstanbul 4 Numaralı Şube Başkanı Gürhan Keçeli, Yeni Şafak’a konuştu.
69 MOBİNG DAVASI AÇILDI
“Arkadaşlarımız son 4-5 senedir akılalmaz baskılara ve mobinge maruz kalıyor. Halihazırda yargıda İBB’ye karşı 69 mobing davası var.” diyen Keçeli, yaşananları şöyle anlattı: “Kanuna rağmen teknik memurlara birebir zabıta üniformasına benzeyen kıyafetler verilerek bunları giymeleri aksi halde haklarında işlem yapılacağı bildirildi. Rızası dışında teknik personeller, bayramda, resmi tatillerde fazla mesaiye çağrıldı ve fazla mesai ücreti de ödenmedi. Zabıtalarla birlikte aynı görevi yaparak idari para cezalarına, tespit tutanaklarına imza atmak zorunda bırakıldılar. Ellerindeki aylık mavi kartları da alındı.”