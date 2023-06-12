İBB’de teknik memurlar isyan bayrağı çekti

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Haliç'i biz temizledik" algısına tepki gösterdi. "Herkes bilir ki, 29 yıl önceki CHP döneminde kaderine terkedilmiş bir Haliç vardı. Haliç, İBB AK Parti dönemiyle kokudan pislikten kurtuldu." diyen Göksu, bu yönetimin Haliç için sadece 'temel atmama töreni' yaptığını anımsattı.