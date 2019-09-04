İBB’den kovulan işçi fenalaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ana binası önünde işlerini geri almak için eylem başlatan işçiler, günlerdir bulundukları noktadan ayrılmıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB binası önündeki o emekçileri ziyaret etti.

Selim Temurci İBB önündeki işçileri ziyaret etti.

İlk müdahale işçilerden

Şenocak ve Göksu bir süre işçilerle sohbet etti. Bu sırada işten çıkarılan işçilerden Hasan Zengin fenalaşarak baygınlık geçirdi. Arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Zengin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İBB'den kovulan işçi Hasan Zengin baygınlık geçirdi.