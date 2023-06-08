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İBB'nin destek verdiği sözde cinsiyet eşitliği zirvesinde LGBT destekçileri boy gösteriyor

Ücretsiz dağıttığı 'kültür yaşam' dergisinde ve reklam panolarında LGBT propagandası yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Metro AŞ'nin de katılımcı olduğu 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi' düzenlendi. İBB'nin destek verdiği sözde cinsiyet eşitliği zirvesinde, LGBT yanlısı moderatör ve konuşmacılar yer aldı. Zirvenin bugün gerçekleşen bir oturumunda moderatör olan Ufuk Tarhan'ın LGBT'ye destek paylaşımları yaptığı belirlendi. Konuşmacı Saniye Gülser Corat'ın ise 'toplumsal cinsiyet eşitliği' adı altında düzenlediği konuşmalarda LGBT'lilerin sorunlarını anlattığı ortaya çıktı.

12:56 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İBB iştiraki Metro AŞ'nin de katılımcı olduğu sözde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi'nde LGBT destekçisi isimler konuşmacı olarak yer aldı.

İBB iştiraki Metro AŞ'nin de katılımcı olduğu sözde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi'nde LGBT destekçisi isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Geçtiğimiz dönemde reklam panolarında ve 3 aylık yaşam-kültür dergisi İST’de LGBT propagandası yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Metro AŞ'nin de katılımcı olduğu "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi" düzenlendi.



İBB'ye bağlı metro istasyonlarında bulunan dijital ekranlarda reklamı yapılan organizasyonda yer alan isimler dikkat çekti.

LGBT paylaşımları ortaya çıktı

Geçtiğimiz gün başlayan sözde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi'nde bugün gerçekleşen bir oturumda moderatör olan Ufuk Tarhan'ın LGBT'ye destek paylaşımları yaptığı belirlendi.

Tarhan'ın moderatör olduğu oturumda konuşmacı olan Saniye Gülser Corat'ın ise eski UNESCO temsilcisi olduğu ve daha önce toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında düzenlediği konuşmalarda LGBT'lilere destek açıklamaları yaptığı ortaya çıktı.


Önceki gün 'Siyasette toplumsal cinsiyet eşitliği' oturumunda konuşmacı olan Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu da LGBT'lilerin KaosGL isimli derneğinin etkinliklerinde sık sık boy gösteriyor.



#LGBT
#İBB
#Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi
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