İBB'nin destek verdiği sözde cinsiyet eşitliği zirvesinde LGBT destekçileri boy gösteriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 3 aylık yaşam-kültür dergisi olarak tanıttığı ve ücretsiz dağıttığı İST’de “Kuşatma altındaki sanat” başlığı altında LGBT propagandası yapıldı. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz sosyal medyada, “Bu dergiyi bir daha ev adresime göndermeyin. LGBT propagandanız için başka kapıya” mesajıyla tepki gösterdi. Türkyılmaz, Yeni Şafak’a da “Kuşatma altında olan değerlerimiz ve milli kimliğimizdir. Mücadeleye devam edeceğiz” yorumunu yaptı.