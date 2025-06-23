İBB’nin paralel müdürü rüşvet çarkını yönetmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Güldem Şık’ın, İBB’de resmi görevi olmamasına rağmen satın alma müdürü olarak tanıtarak ihalelerde para akışını yönettiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Soruşturma kapsamında “suç örgütüne üye olmak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla tutuklanan Güldem Şık’ın İBB’de resmi bir görevi olmamasına rağmen, kendisini satın alma müdürü gibi tanıtarak birçok kişiyle temas kurduğu ve belediyeye bağlı iştiraklerden iş alımlarında aracı konumunda yer aldığı öğrenildi. Tutuklu sanık Şık, verdiği savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Etkinlik sektöründe yer aldığını belirten Şık, firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile bu sektör vasıtasıyla sık sık görüştüğünü, operasyon kapsamında ofisinde yakalanan bulunan yüklü miktardaki paraların ise kendisine ait olduğunu, bu paraları nişanlısıyla yapacağı düğün için sakladığını öne sürdü. Şık hakkında tanık ve şüpheli beyanları yer alıyor.

SATIN ALMA BİRİMİNDEYDİ

Soruşturma kapsamında ifade veren Hüseyin Ekrem Fidan, “Güldem Şık isimli şahsı İBB’den tanırım. Satın alma işlemlerinden bilirim. Daha sonra İBB’den ayrıldığını ve bir ajans şirketi kurduğunu biliyorum. Aramızda herhangi bir ticari ilişki olmamıştır. Sadece sosyal arkadaşlık ilişkimiz vardır” dediği öğrenildi. Fidan, Emrah Bağdatlı’nın Şık’ın referansı ile kendisini ofisine çağırdığını ve KİPTAŞ için numune hazırlatmak istediğini belirtti.

MURAT ONGUN’UN EVİNDE KARŞILAŞTIK

Etkinlik sektöründe faaliyet gösteren şüpheli Burak Biçer, Şık ile yaşadığı süreci şöyle anlattı: “Güldem Hanım beni arayarak SK Prodüksiyon’dan dolayı tanıdığını, düzgün iş yaptığımı bildiğini söyledi. Benden fiyat teklifi alacaklarını iletti. Bir süre sonra beni Miniatürk’teki İletişim Ofisi’ne çağırdı. Benden İBB antetli kağıt alarak imzalamamı istedi. İçeriğini dahi görmeden imzaladım. Nerede kullanıldığını bilmiyorum.” Biçer, İmamoğlu’nun yardımcısı tutuklu sanık Murat Ongun’un Acarkent’teki evine ses sistemi kurduğunu ve burada Şık ile karşılaştığını belirtti.

Cem Çelik isimli şüpheli, Kültür AŞ ile yaptığı iş birliği sonrası Şık’ın devreye girdiğini belirtti. Çelik ifadesinde şunları söyledi: “Bana Güldem Şık tarafından telefonla aranacağım, reklam şirketlerine ödeme yapmam gerektiğini söyledi. Ödemeleri Şık yönetti. Kendisine fatura bilgilerini verdim. Şık bu sürecin tüm koordinasyonunu sağladı.”

İBB ADINA BANA İŞ VERDİ

Soruşturma kapsamında beyan veren bir diğer isim Sergen Kurt ise şunları söyledi: “Güldem Şık, İBB adına bana iş veriyordu. Ancak ihaleli firma olmadığım için faturaları başka firmalara kestiriyordu. Kendisi bana hep bu yönde talimat verdi. Ben de işleri yaparak fatura kestim.”







