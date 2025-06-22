Baba-oğul kuryelik yapmış

İBB’deki yolsuzluk ağıyla ilgili soruşturmada, Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş “örgüt faaliyeti çerçevesinde rüşvete iştirak” suçundan tutuklandı. Savcılık sevk yazısında, her iki şüphelinin de rüşvete doğrudan veya dolaylı yoldan iştirak ettiklerine dair kuvvetli delillerin bulunduğu kaydedildi.

RÜŞVET PARASINI TAŞIMIŞ

Sevk yazısında, iş insanlarından alınan rüşveti, Fatih Keleş’e bağlı hareket eden yeğen Murat Keleş'in teslim aldığı bilgisine yer verildi. Babası Zafer Keleş gibi kendisi de rüşvet paralarını taşıyan Murat Keleş’in, bu paraları Fatih Keleş’e ulaştırdığı, bir kısmını da Adem Soytekin’e ait şirketlere aktardığı belirtildi.

HESAP HAREKETLERİ DOĞRULADI

Murat Keleş’in, Soytekin’in çalışanı Serpil Altıntaş’a birçok kez rüşvet parası teslim ettiğine ilişkin tanık beyanları da var. Serpil Altıntaş, Ahmet Sarı ve Ali Nuhoğlu da paraları Murat Keleş’e elden verdiklerini beyan etti. Bu bilgiler, Soytekin’in beyanları ve banka hesap hareketleriyle doğrulandı.

RÜŞVET DAİREYİ DEVRALDI

Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş’in sevk yazısında ise kritik bir detay dikkat çekti. Keleş’in üzerine kayıtlı Beşiktaş Rumeli Hisarı Mahallesi’ndeki bir daire, firari sanık Murat Gülibrahimoğlu tarafından rüşvet olarak Fatih Keleş’e verildi. Bu daire Mustafa Keleş üzerine geçirilerek suç gizlenmeye çalışıldı.

AMAÇ KAMUFLE ETMEK

Mustafa Keleş, dairenin alımı sırasında 5 milyon TL’yi o dönemki patronu Murat Gülibrahimoğlu’ndan nakit alarak kendi hesabına yatırdığını, daha sonra bu parayı mülk sahiplerine gönderdiğini beyan etti. Ancak savcılık, bu işlemin rüşvetin kamufle edilmesi amacıyla yapıldığı değerlendirmesinde bulundu.

BABAM ÖĞRENİNCE KIZDI

Dairenin parasını Murat Gülibrahimoğlu’nun verdiğini söyleyen Mustafa Keleş, “Babama söylememiştim. Babam, telefonuma gelen emlak vergisi mesajını görünce öğrendi ve kızdı” dedi. Babasının, çalıştığı şirkete 125 milyon lira göndermesinden bilgisi olmadığını iddia eden oğul Keleş, “Ben babamın işlerine karışmam. Nerede ofisi var bilmem” diye konuştu.







