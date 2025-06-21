Medya A.Ş.’yi cezaevinden yönetiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü, İBB ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmalarındaki çözülmelere ilişkin açıklama yaptı. İtirafçı olan şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu'nun 221 ve 254’üncü maddelerinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla bizzat kendileri veya müdafileri aracılığıyla yazılı dilekçeyle müracaat ettikleri bilgisi verildi. Bu konuda şüphelilerin avukatlarıyla beyanlarının alındığı, alınan beyanların kendileri ve avukatları tarafından okunduktan sonra imzalandığı kaydedildi. Verilen beyanların doğruluğu ve teyidi konusunda araştırma yapıldığını ifade eden başsavcılık, sosyal medyada yayılan “ifadelerin baskı, zorlama ve tehdit ile alındığı” şeklindeki iddialar hakkında, soruşturmayı etkilemeye teşebbüsten re’sen soruşturma başlatılacağını vurguladı.