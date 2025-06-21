Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Medya A.Ş.’yi cezaevinden yönetiyor

Medya A.Ş.’yi cezaevinden yönetiyor

04:0021/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fatoş Pınar Türker.
Fatoş Pınar Türker.

İBB’deki yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, belediye iştirakini cezaevinden yönetiyor.

Yolsuzluk soruşturması firarisi Emrah Bağdatlı’nın referansıyla Medya A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne getirilen Türker’in ilk iş gününde şirkete Bağdatlı ile geldiği, Bağdatlı’nın firmalarına ayrıcalık tanındığı, başka şirketler ödemelerini aylarca alamazken Bağdatlı’ya hemen ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de iştirak çalışanlarının cezaevine düzenli bilgi aktardığı, ihaleler ve firmalarla ilgili alınacak kararlarda Türker’in onayının beklendiği öğrenildi. Bazı durumlarda Türker’in “Benden haber bekleyin” dediği ve kararların bu kapsamda ertelendiği ifade ediliyor.

SAVCILIĞA EKSİK DOSYA GÖNDERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturması kapsamında Medya A.Ş.’den ihalelerle ilgili tüm belgeleri istemişti. Tutuklanmadan önce Fatoş Pınar Türker başkanlığında yapılan bir toplantıda, sadece “sözleşme” ve “şartnamelerin” gönderilmesi kararı alındığı, talep edilen belgelerin savcılığa eksik gönderildiği belirlendi.

ACARKENT’TE KİRACI DEĞİLMİŞ

Aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan eden, bankada 800 bin doları olduğu öğrenilen Türker’in, Acarkent’te 10 yıldır kiracı olarak yaşadığı da yalan çıktı. Türker’in “Kiracıyım” dediği Acarkent’teki konutun, eski eşi Mehmet Rüstemoğlu’na ait olduğu ve yıllardır kira ödemediği öğrenildi.

İtirafçılar kendi isteğiyle ifade verdi

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü, İBB ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmalarındaki çözülmelere ilişkin açıklama yaptı. İtirafçı olan şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu'nun 221 ve 254’üncü maddelerinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla bizzat kendileri veya müdafileri aracılığıyla yazılı dilekçeyle müracaat ettikleri bilgisi verildi. Bu konuda şüphelilerin avukatlarıyla beyanlarının alındığı, alınan beyanların kendileri ve avukatları tarafından okunduktan sonra imzalandığı kaydedildi. Verilen beyanların doğruluğu ve teyidi konusunda araştırma yapıldığını ifade eden başsavcılık, sosyal medyada yayılan “ifadelerin baskı, zorlama ve tehdit ile alındığı” şeklindeki iddialar hakkında, soruşturmayı etkilemeye teşebbüsten re’sen soruşturma başlatılacağını vurguladı.




#Yolsuzluk
#Medya AŞ
#İBB
#Fatoş Pınar Türker
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ başvuru e-devlet 2025 ne zaman?