Medya A.Ş.’yi cezaevinden yönetiyor

İBB’deki yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, belediye iştirakini cezaevinden yönetiyor.
Yolsuzluk soruşturması firarisi Emrah Bağdatlı’nın referansıyla Medya A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne getirilen Türker’in ilk iş gününde şirkete Bağdatlı ile geldiği, Bağdatlı’nın firmalarına ayrıcalık tanındığı, başka şirketler ödemelerini aylarca alamazken Bağdatlı’ya hemen ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de iştirak çalışanlarının cezaevine düzenli bilgi aktardığı, ihaleler ve firmalarla ilgili alınacak kararlarda Türker’in onayının beklendiği öğrenildi. Bazı durumlarda Türker’in “Benden haber bekleyin” dediği ve kararların bu kapsamda ertelendiği ifade ediliyor.
SAVCILIĞA EKSİK DOSYA GÖNDERDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturması kapsamında Medya A.Ş.’den ihalelerle ilgili tüm belgeleri istemişti. Tutuklanmadan önce Fatoş Pınar Türker başkanlığında yapılan bir toplantıda, sadece “sözleşme” ve “şartnamelerin” gönderilmesi kararı alındığı, talep edilen belgelerin savcılığa eksik gönderildiği belirlendi.
ACARKENT’TE KİRACI DEĞİLMİŞ
Aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan eden, bankada 800 bin doları olduğu öğrenilen Türker’in, Acarkent’te 10 yıldır kiracı olarak yaşadığı da yalan çıktı. Türker’in “Kiracıyım” dediği Acarkent’teki konutun, eski eşi Mehmet Rüstemoğlu’na ait olduğu ve yıllardır kira ödemediği öğrenildi.
İtirafçılar kendi isteğiyle ifade verdi
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü, İBB ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmalarındaki çözülmelere ilişkin açıklama yaptı. İtirafçı olan şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu'nun 221 ve 254’üncü maddelerinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla bizzat kendileri veya müdafileri aracılığıyla yazılı dilekçeyle müracaat ettikleri bilgisi verildi. Bu konuda şüphelilerin avukatlarıyla beyanlarının alındığı, alınan beyanların kendileri ve avukatları tarafından okunduktan sonra imzalandığı kaydedildi. Verilen beyanların doğruluğu ve teyidi konusunda araştırma yapıldığını ifade eden başsavcılık, sosyal medyada yayılan “ifadelerin baskı, zorlama ve tehdit ile alındığı” şeklindeki iddialar hakkında, soruşturmayı etkilemeye teşebbüsten re’sen soruşturma başlatılacağını vurguladı.