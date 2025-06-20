İmamoğlu'nun kasası da itirafçı oldu: Paralar Taşkın Özer'e devredildi

Soytekin, CHP İstanbul İl Binası’nın alınması için toplanan paralarla ilgili de bilgiler verdi. “Para kuleleri olayına açıklık getirmek istiyorum. Bu paraların CHP'li belediyelerden bir şekilde toplandığını, herhangi bir bağış olmadığını biliyorum” diyen Soytekin, para kulelerine ilişkin görüntülerin yayınlanması ile ciddi bir panik yaşandığını bildirdi. Soytekin, özetle şunları anlattı: “Beylikdüzü'nde Turan Taşkın Özer’in ofisinde ben ve İlhan Akbayır isimli müteahhit arkadaşım buluştuk. Bu toplantı öncesinde bizim olmadığımız bir toplantı yapılmış. Bu toplantıyı Murat Gülibrahimoğlu yönetmiş, bu olaydan nasıl sıyrılması gerektiğini anlatmış. Bu soruşturmanın kitlenmesi için paraları dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin üzerine yıkılması gerektiği fikrini söylemiş. Turan Taşkın Özer bu toplantıda bizden yapmadığımız bağışın makbuzunu istedi. Bizde makbuz verdik. Turan Taşkın Özer bunun Ekrem İmamoğlu’nun talimatı olduğunu söylemesi üzerine biz de bunu kabul ettik. Bu süreçte benim veya İlhan'ın böyle bağış yapacak nakit durumumuz yoktu. Banka hesaplarımız incelendiğinde bu görülecektir. Turan Taşkın ÖZER bu dekontları milletvekilliğinin düşmesi durumunda kendisini kurtarmak için bizden temin etti. Ben 5 milyon TL + 1 milyon 700 bin euroluk iki ayrı makbuz kestim. İlhan'da buna yakın makbuzlar kesti. Bu makbuzları bizden İlhan Akbayır’ın Gürpınar'daki ofisinde Mehmet Pehlivan aldı.”