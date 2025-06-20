İmamoğlu'nun kasası da itirafçı oldu: Paralar Taşkın Özer'e devredildi

İBB’deki ahtapot çözülüyor. En son İmamoğlu’nun kasalarından Adem Soytekin’in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli daha etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı oldu. Savcılığa 14 saat ifade veren Soytekin, yolsuzluk ve rüşvet ağıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. İBB’deki yolsuzluk operasyonunu önceden haber aldıklarını ifade eden Adem Soytekin, “İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan sistemdekileri uyardı. Paralar, dokunulmazlığı olduğu için CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer’e devredildi. Özer emanetçi yapıldı” dedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında önemli bir gelişme daha yaşandı. Yolsuzluk gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kasası olarak bilinen Asoy İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin, kardeşi Ogün Soytekin, Asoy Genel Müdürü Bülent Yılmaz, Soytekin’in koruması Murat Erenler ve emlakçı Nezahat Kurt, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek savcılığa başvurdu. Yeniden sorgulanan Adem Soytekin, 14 saate yakın ifade verdi. Adem Soytekin hariç itirafçı olan diğer 4 şüpheli, ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edildi.
OPERASYON OLACAĞINI ÖNCEDEN BİLİYORDUK
İfadesinde İmamoğlu ile Beylikdüzü döneminde tanıştığı anlatan Soytekin, yolsuzluk ve rüşvet ağıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonunu çok önceden haber aldıklarını ifade eden Soytekin, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından sistemdeki tüm aktörlerin uyarıldığını söyledi. Soytekin, “Tüm aktörler uyarıldığı için şuan ve operasyon esnasında nakit para bulunamamıştır” ifadelerini kullandı.
TAŞKIN ÖZER’İ İŞARET ETTİ
Operasyon öncesinde nakit paranın Fatih Keleş’ten alındığını dile getiren Soytekin, şunları aktardı: (Paranın) İmamoğlu’na bağlı dokunulmazlığı olan milletvekillerine devredildiğini biliyorum. Bunu bilmemin en büyük sebeplerinden birisi operasyondan önce başkanlık konutunda yapmış olduğum görüşmede Ekrem İmamoğlu bana “Tedbirini aldın mı, operasyon yapılacak sen de listedesin, eğer emanet etmen gereken para veya belge varsa bunları Turan Taşkın Özer’e emanet ver” demiştir. Bu görüşme esnasında Avukat Mehmet Pehlivan da yanımızdaydı. Bu süreçlerin birçoğunu bu avukat organize etmiştir. Dokunulmazlığı olduğu içinde Turan Taşkın Özer emanetçi yapılmıştır. Böyle bir para olmadığı savunması tamamen yalandır.” Mal varlıklarına el konulduğu gün (7 Mart 2025) Avukat Mehmet Pehlivan’ın ofisinde Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Turan Taşkın Özer, İbrahim Bülbüllü, Hüseyin Köksal ve Mehmet Pehlivan’la buluştuklarını anlatan Soytekin, özetle şunları anlattı:
EMRAH’I KAÇIRDIK SEN DE KAÇ
Taşkın Özer söz alarak el koymaların bir operasyonun başlangıcı olduğunu, operasyon yapılması halinde kime hangi avukatın gideceğini, kimin nerede olacağını ve gözaltı yapılması halinde verilecek ifadeyi anlattı.
OPERASYON SİYASİ DİYECEKSİNİZ
İmamoğlu tutuklanınca senaryo bozuldu
- İmamoğlu ve avukatlarının tüm senaryoyu Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanamayacağını düşünerek hazırladığını belirten Soytekin, İmamoğlu'nun tutuklanmasının tüm senaryoyu bozduğunu söyledi. Soytekin, Avukat Mehmet Pehlivan’ın ofisinde 7 Mart’ta yaptıkları toplantıda konuşulanları şöyle anlattı: Keleş, herkesin evini boşaltması gerektiği söylendiğinde“Benim evimde bir sürü şey var, ben ne yapacağım şimdi”dedi. Tuncay Yılmaz“Benim evimde para var, ben ne yapacağım”şeklinde konuştu.
Karanlık avukat da tutuklandı
- İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklandı. Daha önce gizli kasalardan Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım, Avukat Pehlivan’ın konuşmamaları için kendilerini tehdit ettiğini söylemişti. Etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin de Mehmet Pehlivan’la ilgili çarpıcı bilgiler vererek, bir çok bir çok usulsüzlüğün Pehlivan tarafından organize edildiğini anlattı. Soytekin’in verdiği ifade üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Gözaltına alınıp “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Pehlivan’ın, cezaevindeki diğer şüphelilere de itirafçı olmamaları için baskı yaptığı, özgür şekilde ifade vermelerini engellediği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mahkemeye ilettiği sevk yazısında, örgütün dağılmaması amacıyla hareket ettiği ve somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtilen Pehlivan’ın delil karartabileceği, dışarıdaki şüpheli ve tanıklara baskı yapabileceği vurgulandı. Pehlivan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Para kuleleri için düzmece makbuz
- Soytekin, CHP İstanbul İl Binası’nın alınması için toplanan paralarla ilgili de bilgiler verdi. “Para kuleleri olayına açıklık getirmek istiyorum. Bu paraların CHP'li belediyelerden bir şekilde toplandığını, herhangi bir bağış olmadığını biliyorum” diyen Soytekin, para kulelerine ilişkin görüntülerin yayınlanması ile ciddi bir panik yaşandığını bildirdi. Soytekin, özetle şunları anlattı: “Beylikdüzü'nde Turan Taşkın Özer’in ofisinde ben ve İlhan Akbayır isimli müteahhit arkadaşım buluştuk. Bu toplantı öncesinde bizim olmadığımız bir toplantı yapılmış. Bu toplantıyı Murat Gülibrahimoğlu yönetmiş, bu olaydan nasıl sıyrılması gerektiğini anlatmış. Bu soruşturmanın kitlenmesi için paraları dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin üzerine yıkılması gerektiği fikrini söylemiş. Turan Taşkın Özer bu toplantıda bizden yapmadığımız bağışın makbuzunu istedi. Bizde makbuz verdik. Turan Taşkın Özer bunun Ekrem İmamoğlu’nun talimatı olduğunu söylemesi üzerine biz de bunu kabul ettik. Bu süreçte benim veya İlhan'ın böyle bağış yapacak nakit durumumuz yoktu. Banka hesaplarımız incelendiğinde bu görülecektir. Turan Taşkın ÖZER bu dekontları milletvekilliğinin düşmesi durumunda kendisini kurtarmak için bizden temin etti. Ben 5 milyon TL + 1 milyon 700 bin euroluk iki ayrı makbuz kestim. İlhan'da buna yakın makbuzlar kesti. Bu makbuzları bizden İlhan Akbayır’ın Gürpınar'daki ofisinde Mehmet Pehlivan aldı.”