İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Mustafa Keleş ile Murat Keleş tutuklandı

İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk' soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Mustafa Keleş ve Murat Keleş'in 'örgüt üyeliği' gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mustafa Keleş ile Murat Keleş 'örgüt üyeliği' gerekçesiyle tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
Keleş'lere iki ayrı suçtan tutuklama talebi
Bu kapsamda dün gözaltına alınan ve tutuklulardan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Şüpheliler, savcılık işlemleri sonrasında "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sona eren Mustafa Keleş ve Murat Keleş 'örgüt üyeliği' gerekçesiyle tutuklandı.