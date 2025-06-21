Avukatlık yapmadı 'örgütü' yönetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’la ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Pehlivan'ın “suç örgütü içerisinde önemli bir konumda bulunduğu, örgütün dağılmaması ve çözülmemesi maksadıyla hareket ettiği, bu nedenle suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu” kaydedildi. “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçundan tutuklanan Pehlivan, Sulh Ceza Mahkemesi’nde 2 sayfa ifade verdi. İtirafçı olmamaları için tutuklu şüphelilere baskı yaptığı yönündeki iddiaları reddeden Pehlivan suçlamaları kabul etmese de İmamoğlu’nun gizli kasası Adem Soytekin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, kendisiyle ilgili dikkat çeken beyanda bulundu. Soytekin’in anlattıkları, Pehlivan’ın avukatlık faaliyetleri için tutuklanmadığını, avukatlık dışında örgütsel her işin içinde yer aldığını ortaya koydu.

OPERASYONDAN ÖNCE HERKESİ UYARDI

İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonunu çok önceden haber aldıklarını belirten Soytekin, Mehmet Pehlivan’ın sistemdeki tüm aktörleri uyardığını söyledi: “Tüm aktörler uyarıldığı için şu an ve operasyon esnasında nakit para bulunamamıştır.”

PARALARIN TOPLANMA SÜRECİNİ YÖNETTİ

Soytekin, operasyon öncesi nakit paranın, İmamoğlu’na bağlı dokunulmazlığı bulunan milletvekillerine devredildiği bilgisini verdi: “Başkanlık konutunda İmamoğlu bana ‘Tedbirini aldın mı, operasyon yapılacak, sen de listedesin. Eğer emanet etmen gereken para veya belge varsa Turan Taşkın Özer’e emanet ver’ dedi. Bu görüşmede Avukat Mehmet Pehlivan da yanımızdaydı. Süreci

bu avukat organize etmiştir. Dokunulmazlığı olduğu için Turan

Taşkın Özer emanetçi yapılmıştır. Böyle bir para olmadığı savunması tamamen yalandır.”

İSTERSEN SENİ YURT DIŞINA ÇIKARALIM

Adem Soytekin, yönetici kadronun mal varlıklarına el konulduğu gün Avukat Mehmet Pehlivan’ın ofisinde buluştuklarını kaydetti: “7 Mart’ta Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Turan Taşkın Özer, İbrahim Bülbüllü, Hüseyin Köksal ve Mehmet Pehlivan’la buluştuk. Pehlivan bana ‘Yurt dışına çıkmak istiyorsan sen de çık git. Emrah Bağdatlı’yı Murat Ongun gönderdi rahatladı, sen de gitmek istiyorsan gidebilirsin’ dedi. Yurt dışı yasağım olduğunu, çıkamayacağımı söyledim. Pehlivan ‘Emrah'ı gönderdiğimiz şekilde seni de Edirne üzerinden çıkartırız. Sen üzerinde nakit parayla çık, gerisini biz hallederiz’ dedi.”

PARA KULESİNDE DE VAR

Pehlivan’ın adı, CHP İstanbul il binası alınırken dikilen para kulelerinde de geçiyor. Soytekin, bununla ilgili şunları söyledi: “Bu paranın CHP'li belediyelerden toplandığını, herhangi bir bağış olmadığını biliyorum. Para kulesi görüntüleri yayılınca panikledim. Beylikdüzü'nde Turan Taşkın Özer’in ofisinde ben ve İlhan Akbayır isimli müteahhit arkadaşım buluştuk. Turan Taşkın Özer bu toplantıda bizden yapmadığımız bağışın makbuzunu istedi. Turan Taşkın Özer bu dekontları milletvekilliğinin düşmesi durumunda kendisini kurtarmak için temin etti. Ben 5 milyon TL ve 1,7 milyon avroluk iki makbuz kestim. İlhan da buna yakın makbuzlar kesti. Bu makbuzları bizden İlhan Akbayır’ın Gürpınar'daki ofisinde Mehmet Pehlivan aldı.”

‘Ailen için sus’ tehdidi

İtirafçı olan Servet Yıldırım da konuşmaması için Avukat Mehmet Pehlivan tarafından ailesiyle tehdit edildiği yönünde ifade verdi. Yıldırım, İBB’deki haraç çetesinin gizli kasalarından olan Hüseyin Köksal’ın şoförü. Operasyondan 1 hafta önce Pehlivan’ın kendisini aradığını anlatan Yıldırım, “Seni ifadeye çağırabilirler, senden dik durmanı istiyorum. Bunu ailen ve çocukların için yapacaksın, benim için değil” dediğini söyledi. Yıldırım, hem ilk ifadesinde hem de cezaevinde bulunduğu süreçte bildiklerini anlatmaya niyetlendiğinde, Pehlivan’ın organize ettiği avukatlar tarafından engellendiğini kaydetti.











